Terveystalo ryhtyy tarjoamaan koronaviruksen vasta-ainetestejä asiakkailleen huhtikuun aikana

Terveystalo kertoo tuovansa koronaviruksen vasta-ainetestit asiakkailleen huhtikuun aikana.

Terveystalon tavoitteena on tarjota asiakkailleen mahdollisuus selvittää, ovatko he sairastaneet COVID-19-taudin ja voivatko he palata töihin ja arkeen.

– Kun epidemian pahin vaihe on ohi ja yhteiskunta palaa normaaliin, vasta-ainetestillä voi testata, onko tauti sairastettu ja onko turvallinen töihin paluu mahdollinen. Vasta-ainetesti antaa myös mahdollisuuden tehdä laajaa testausta. Siten sen avulla voi esimerkiksi kartoittaa tietyn työnantajan kaikki työntekijät ja selvittää, miten virus on levinnyt, Terveystalon laboratoriodiagnostiikkapalvelujen ja uusien ratkaisujen johtaja Eeva Nyberg-Oksanen sanoo tiedotteessa.

SYNLAB Suomi rakentaa parhaillaan ratkaisua vasta-ainetesteihin. Verinäytteestä otettava vasta-ainetesti on Terveystalon mukaan halvempi ja helpompi analysoida kuin nenänielusta otettava koronaviruksen PCR- eli geenimonistustesti.

Vasta-ainetesti ei kuitenkaan kerro heti tartunnan alkuvaiheessa, onko potilaalla koronavirus. Se näyttää positiivisen tuloksen vasta, kun virukselle altistuminen on jatkunut pidemmän aikaa. PCR-testi sen sijaan varmistaa noin vuorokaudessa heti tartunnan alkuvaiheessa, onko potilaalla koronavirus.

– Vasta-aineiden kehittyminen on hidas ja useita päiviä kestävä prosessi, joten vasta-aineiden pitoisuus verenkierrossa on riittävän suuri mitattavaksi laboratoriossa arviolta 10–14 päivän päästä virukselle altistumisesta. Vasta-ainetesti ei sovellu akuutin infektion toteamiseen, mutta sen avulla voi arvioida, onko koronavirusinfektio jo sairastettu, SYNLAB Suomen lääketieteellinen johtaja Sohvi Hörkkö toteaa tiedotteessa.