Terrorismin uhkaa ei voi poliittisilla päätöksillä kokonaan poistaa, sanoo Sirpa Pietikäinen – EU-parlamentti haluaa eurooppalaisen CIA:n

Oikeiston ratkasu kaikkiin ongelmiin tuntuu olevan lisää poliiseja lisää sotilaita tai lisää valvontaa ja holhousta

Vaikka ainoa ongelma on se että kansalaisilla ei ole tarpeeksi rahaa tai ollenkaan rahaa kansanpalkka kaikille euroopassa ja syrjäytyminen ja terrorismi loppuu kun ihmisillä on varaa harrastuksiin ja varaa perheeseen ja

Hyvään elämään ja kun ihmisillä on elämä missä tulevaisuus näyttää hyvältä ei kukaan rupea terroristiksi

Mutta tätä ei oikeisto halua vaan se haluaa orjuuden takaisin että voisivat tuntea itsensä paremmiksi kuin muut