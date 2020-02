Teollisuuspatruuna Antti Aarnio-Wihuri: Asenne työhön on muuttunut – "Ei katsota, että tämä on minun tehtäväni ja hoidan sen hyvin. Kunhan olen vain tekevinäni"

- Asenne työntekoon on jollain tavalla muuttunut. Ei katsota, että tämä on minun tehtäväni ja hoidan sen hyvin. Kunhan olen vain tekevinäni. Se vastuuntunto on se juttu, Antti Aarnio-Wihuri sanoo. Vieressä on miehen kultahippukokoelma. KUVA: Joel Maisalmi