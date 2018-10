Kikyn vaikutus työttömyyteen on kuin tuuleen huutais eli ei mitään vaikutusta täyttä pelleilyä koko homma niin kuin muutkin Hallituksen toimet. Ainoastaan leikkaukset on onnistuneet kaikista Vähävaraisimmille.Meilläkin työpaikalla istuskeltiin jalat pöydällä kiky tunteja yhtään uutta työpaikkaa ei ole tullut päinvastoin samaan aikaan oli YT:eet ja muutamalle vanhimmille työntekijöille on annettu lopputilejä tilalle ei ole otettu yhtään uutta työntekijää.