Teollisuusliiton Riku Aalto: "Emme käy sdp:n vaalikampanjaa, jäsenet todella pettyneitä hallituksen toimiin"

Teollisuusliiton lakot alkavat sahoilta ja vaneritehtailta ja laajenevat kemianteollisuuteen ja teknologiateollisuuteen.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kiistää, että ammattiliitto tekisi sdp:n vaalikampanjaa, kun se ilmoitti perjantaina uusista poliittisista lakoista hallituksen valmistelemaa irtisanomislakia vastaan.

– Ei me käydä kenenkään vaalikampanjaa. Jäsenet ovat todella vihaisia ja pettyneitä maan hallituksen toimiin. He kokevat hyvin voimakkaasti, että kaikki hallituksen toimet kohdistuvat työntekijöihin tai työttömiin, Aalto sanoi liittonsa tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Hän muistutti, että yhteisessä rintamassa irtisanomislakia vastaan on mukana myös toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n liittoja ja korkeasti koulutettujen akavalaisia liittoja, niin hoitajia kuin insinöörejä.

– Hallituksen toimet sellaiseksi, että mielipaha on hyvin vahva.

Teollisuusliitto kertoi tiedotustilaisuudessa ensi viikolla alkavista kolmen päivän lakoista, jotka saavat jatkoa kahtena seuraavana viikkona, ellei maan hallitus vedä kiisteltyä irtisanomislakia pois valmistelusta.

Ensi torstaina alkavassa ja lauantaina päättyvässä kolmen päivän lakossa on mukana noin 7 000 työntekijää ja noin 90 toimipaikkaa liiton puutuote- ja erityisalojen sektoreilla. Lakko koskee muun muassa sahoja ja vaneritehtaita.

Kahden seuraavan viikon aikana lakkovuorossa ovat kemianteollisuuden ja teknologiateollisuuden sektorit. Näistä lakoista liitto tiedottaa myöhemmin, mutta päätökset on jo tehty.

– Toivomme, että näillä toimilla pääsemme tilanteeseen, jossa hallituksen esitystä eduskunnalle ei anneta. Olemme valmiita puhtaalta pöydältä käymään keskustelua, minkälaisia muita toimia pienten yritysten osalta voitaisiin tehdä, Aalto sanoi.

Aallon mukaan Teollisuusliitto on huhtikuusta lähtien käynyt keskustelua irtisanomislaista ja informoinut hallitusta mahdollisista järjestöllisistä toimista.

– Hallitus on jatkuvasti ilmoittanut, ettei se halua minkäänlaista neuvottelua asiasta keskusjärjestöjen kanssa, joille työelämään liittyvät lait meidän näkökulmasta kuuluvat.

Hallituksen tällä viikolla eduskunnalle antama tiedonanto irtisanomislaista ja hallituksen saama luottamuslause ei vaikuttanut Teollisuusliiton suunnitelmiin.

– Emme ole tässä eduskuntaa vastaan mieltä ilmaisemassa, koska hallituksen esitystä ei ole vielä annettu. Valmisteluun liittyvää näkemystä voi esittää, kunnes eduskunta on lain säätänyt. On sen jälkeenkin eduskunnan säätämiä lakeja vastustettu, Aalto viittasi aktiivimallia vastaan järjestettyyn mielenilmaukseen helmikuussa.

Suomen Yrittäjistä tuli osapuoli

Suomen Yrittäjät kehotti perjantaina jäsenyrityksiään lopettamaan jäsenmaksujen perimisen palkasta ay-liikkeen puolesta.

– Jäsenmaksujen periminen on kirjattu aika monessa yleissitovassa työehtosopimuksessa. Meidän näkemys on, että he joutuvat niitä joka tapauksessa perimään yleissitovan työehtosopimuksen takia, Aalto sanoi.

Teollisuusliiton varapuheenjohtajan Turja Lehtosen mukaan Yrittäjät osoitti tällä ulostulollaan sen, että se on tässä irtisanomislakia koskevassa kiistassa osapuoli.

Teollisuusliitto ilmoitti jo aamupäivällä, että se irtisanoo kilpailukykysopimukseen liittyvän työajan pidennyksen Metalliliiton työehtosopimuksessa vuoden 2020 alusta. Silloin loppuu vuosittainen 24 tunnin lisätyöaika viidellä sopimusalalla.

– Se on suora viesti kilpailukykysopimusta tekemässä olleelle pääministeri Juha Sipilälle (kesk.) siitä, että hän on oman hallituksensa toimenpiteillä pettänyt ay-liikkeen sekä työnantajapuolen, Turja Lehtonen sanoi.

Riku Aalto korosti, että Teollisuusliitto ei riko kiky-sopimusta eikä työehtosopimusta, kun se irtisanoi työajan pidennystä koskevan lisäpöytäkirjan irtisanomisehtojen mukaisesti.