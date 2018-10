Työnantajan tehtävä on ratkaista miten työt saadaan tehtyä lakkojenkin aikana.

Ylityöt ja vuoronvaihdot ovat vapaaehtoiseen suostumukseen perustuvia toimenpiteitä.

Jos on jatkuvaa ylityö- tai taivuoronvaihtotarvetta niin silloin työnantaja on mitoittanut henkilöstönsä määrän väärin.