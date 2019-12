Telia lopettaa lankapuhelinpalvelunsa vuoden loppuun mennessä

Telia lopettaa lankapuhelinpalvelunsa suunnitellusti vuoden loppuun mennessä, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Lakkautettavan lankapuhelinverkon liittymät on suljettu syksyn aikana. Telian mukaan osa liittymistä on ollut käyttämättömiä, mutta kolmannes asiakkaista on jatkanut ilman korvaavaa palvelua lopetuksen jälkeen.

Kuluttajaliittymiä on suljettu reilu 6000. Telia on järjestänyt korvaavia palveluita niitä halunneille asiakkaille, yhtiö kertoo.

– Olemme luvanneet toteuttaa kaikki lankapuhelinpalvelut nykyaikaisemmilla vaihtoehdoilla. Vajaa puolet kuluttajista on jatkanut vanhan lankapuhelinnumeron käyttöä pöytä-gsm-puhelimella, ja kolmannes ei ole tarvinnut uutta korvaavaa palvelua tilalle, kertoo tiedottessa teknologiajohtaja Jari Collin Telialta.

Isojen yritys- ja yhteisöasiakkaiden teknologian vaihto on edennyt yrityskohtaisten suunnitelmien mukaan vuoden loppua kohden.

Lankapuhelinverkon tekniikka on Telian mukaan vanhentunut ja palveluiden käyttö vähentynyt nopeasti. Lankapuheluiden osuus Suomen puhelinliikenteestä on kolme prosenttia ja lankapuheluiden- ja minuuttien määrä Telian verkossa on laskenut tällä vuosikymmenellä 20–25 prosenttia vuodessa.