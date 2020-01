Teknologiateollisuuteen saatiin neuvottelutulos – ratkaisu menee seuraavaksi osapuolten hallintojen käsiteltäväksi

Kumma on kun mieluummin viedään firma konkkaan kuin maksetaan työntekijöille kunnollista palkkaa. No eipä siinä kärsi muut kuin herrat, ammattilainen kyllä aina työllistyy parempaankin työpaikkaan. Jatkakaa vain lakkoja kunnes konkurssi tulee jos palkat on edelleen pelkkää orjapalkkaa.