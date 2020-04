Teknologiateollisuus tarvitsee suoraa tukea useita miljardeja – alan pohjakosketus osuu loppuvuoteen

Koronaepidemia iskee Suomen vientiin rajusti, kertoo Teknologiateollisuus. Alan tuoreen kyselyn mukaan tarjouspyyntöjen määrä romahti huhtikuussa. Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola sanoo, että elinkelpoisia yrityksiä on valmistauduttava tukemaan 3−5 miljardin euron suorilla tuilla.

Teknologiateollisuuden yrityskyselyn mukaan vaikeudet alalla lisääntyvät lähikuukausina, liikevaihto laskee, ja pohjakosketus tulee näillä näkymin vuoden loppupuolella. Tämänhetkisen arvion mukaan lähes kolmannes alan henkilöstöstä on jossakin vaiheessa lomautettuna.

Koronakriisi on iskenyt Suomen suurimpaan vientialaan pienellä viiveellä, sillä viime vuoden lopun ja alkuvuoden tilauskertymästä on riittänyt töitä joksikin aikaa. Tilanne on kuitenkin kääntymässä selkeästi heikompaan, kyselystä ilmenee.

Tarjouspyyntöjen saldoluku romahti huhtikuussa alimmalle tasolleen (-42) sitten finanssikriisin heikoimman neljänneksen. Kaksi kolmasosaa alan teollisuusyrityksistä ilmoittaa tilanteensa olevan kolmen kuukauden kuluttua huono tai erittäin huono.

Jopa runsaat 70 prosenttia teknologiateollisuuden teollisuustoimialoilla toimivista yrityksistä arvioi, että liikevaihto on syksyllä heikompi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

– Arviot ovat luonnollisesti suunta-antavia tilanteen suuren epävarmuuden takia. Yritysten mukaan niiden tilanne muuttuu kuitenkin lähikuukausina huomattavasti heikommaksi, ja pohjakosketus tulee näillä näkymin vasta kesän jälkeen syksyllä ja loppuvuodesta. Toki joillakin yrityksillä menee edelleen varsin hyvin, sanoo Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti PetteriRautaporras.

Suuri joukko teknologiayrityksiä on joutunut jo aloittamaan lomautukset, ja lisää neuvotteluja on edessä lähikuukausina.

Hirvola: Hallituksen varauduttava tukitoimiin

Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola pitää vientiyritysten viestiä vakavana. Hän muistuttaa, että jos Suomen vienti sakkaa karulla tavalla, seuraus on karmea työllisyydelle ja hyvinvoinnin rahoitukselle.

– Yhteiskunnan kaikilla toimijoilla tulee olla selkeä ymmärrys, että kesä ei johdata meitä ulos koronan aiheuttamasta talouskriisistä, valitettavasti. Hallituksen on varauduttava tukitoimien suunnittelussa ja ajoituksessa siihen, että talouden toinen kova isku on vasta tulossa. Elinkelpoisia yrityksiä on valmistauduttava tukemaan 3−5 miljardin euron suorilla tuilla, tarvittaessa suuremmallakin summalla. Kyse on työpaikoista, Hirvola painottaa.

Hän huomauttaa myös, että lisäsatsauksia tarvitaan myös koulutukseen sekä täsmätoimia kriisin vuoksi lomautetuille ja työttömäksi jääville.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle sanoo, että huoli Suomen kustannuskilpailukyvystä nousee jälleen. Hän painottaa, että kustannusten nousua pitäisi välttää ja työmarkkinoiden vanhat rakenteelliset ongelmat pitäisi ratkaista.

– Kiireellisenä hätäaputoimena maan hallituksen tulisi jatkaa lomautusmenettelyyn ja työttömyysturvaan tehtyjen tilapäisten muutosten voimassaoloa vuoden loppuun, kuten työmarkkinoiden keskusjärjestöt esittivät.