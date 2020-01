Teknologiateollisuus arvostelee liittojen lakkoilmoituksia – "Neuvotteluissa on kyse suomalaisista työpaikoista eikä siitä, kuka on kovin ay-johtaja"

Ihmeellistä touhua työnantajleirin osalta. Ensin kiky oli teknologian pöydässä ja sille laskettiin hinta ja nyt kun sopimus saatiin sanottiin että ei se näissä neuvotteluissa päättynyt vaan lisäpöytäkirja irtisanottiin teollisuusliiton toimesta kesällä ja se päätty vuoden lopussa. Ihmeellistä valehtelua. Ja nyt sanotaan että muilla on tessiin kirjattu ei voi poistaa. Totuushan on että kun tes päättyy kaikki asiat on auki. Ei ole kun kannet tessissä. Työnantajan mielestä siellä on kiky valmiina.