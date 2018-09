Teini-ikäisten alkoholikokemukset yhä harvinaisempia – "Nuoret ovat erittäin valistuneita"

Tiedämme Coloradosta, että kannabiksen kieltolain kumoamisen jälkeen ei pelkästään nuorten, vaan aivan kaikkien ikäluokkien alkoholin käyttö on laskenut. Samalla on laskenut väkivaltarikokset, rattijuopumukset, kotihälytykset ja yleinen häiriö.

On aika romuttaa alkoholin ylivalta yhteiskunnassamme ja lopettaa jo viimein ensin kannabiksen kieltolaki ja sitten kaikkien huumeiden kieltolaki. Mikä tahansa huume on niin paljon parempi vaihtoehto kuin alkoholi.