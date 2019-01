Tehy: hoiva-alan ongelmat vaativat lainsäädännön kiristämistä

"Hoivayritykset pitää velvoittaa luomaan ilmoitusjärjestelmä..."! Kyllä, mutta tämä järjestelmä pitää rakentaa sellaiseksi, että samalla kun ilmoitus lähtee anonyymisti yrityksessä esimiehille jakeluun, niin samalla se menee myös valvovalle viranomaiselle, että valvoja voi seurata tilannetta realiajassa.

Vain tämä takaa myös sen, ettei valvova viranomainen, eikä esimies pääse sen asian "taakse", ettei tiennyt!

Tämän tietäen myös työnantajat suhtautuu epäkohdan korjaamiseen riittävällä tarmolla!

Lisäksi taloudelliset ja tuntuvat rahalliset sanktiot laiminlyönneistä!

Sanoihan se Orpokin soteuudistuksen alussa, että he tulee valvomaan ja pitämään huolta, että yksityiset hoivayhtiöt tulevat maksamaan veronsa Suomeen!

Hoitajamitoitusta vaadittiin, mutta hallitus totesi, että suositus riittää ja sitä tullaan seuraamaan, että toteutuu ja tarvittaessa puututaan asiaan. Onko hallitus puuttunut, vaikka asia on ollut ainakin pari vuotta tiedossa?

Kuinka tämä asia on edennyt, kysykääpä hallitukselta!