Tartuntojen määrä kasvoi 125 tapauksella, kuolemia kaksi lisää – Pohjois-Pohjanmaan tartunnoista ylivoimaisesti suurin osa Oulussa

Eli samoilla mennään kuin muuallakin maailmassa -> äärimmäisen harvinainen tämä korona ja vielä harvinaisempaa on saada se. Sanokaa mun sanoneen, mutta syksyä kohti mentäessa ja savun hälvettyä, alkaa massiivinen koko maailman kattava "kriisi" siitä, että mitä ihmettä nyt keväällä oikein tapahtui. Huhut liikkuvat jo melkoisina sosiaalisessa mediassa, että koronakuolemiksi on kirjattu lähes mitä vain. Jos kuolleella oli korona tai koronan oireita, on kuolinsyy automaattisesti korona. Sillä ei tunnu olevan väliä kuoliko oikeasti koronaan eikä oikein kukaan edes tiedä miten koronaan kuollaan. Onko oikeasti kukaan kuollut koronaan?

Nähtäväksi jää miten käy, mutta minun mielestäni suurin shokki on vasta edessä ja se tulee kohdistumaan koko maailman virkamieseliittiin ja poliitikkoihin, että mitä ihmettä he oikein tässä touhusivat. Kuka käski merkitä koronakuolemaksi heppoisin perustein? Ja nyt koko maailman talous on romutettu ja sitä kautta vaikutus koko ihmiskuntaan. Juu kovin jytky on vasta edessämme.