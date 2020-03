Tarkastuspisteillä on ollut liikaa ”uteliaita kokeilijoita” – kansalaiset saivat liikkumisrajoituksista tekstiviestin

Poikkeustilan aikana on entistä tärkeämpää tukea lähialueen tuottajia, jotta Pohjois-Suomessa on tarjolla laadukasta lähiruokaa myös tulevaisuudessa. Neljä pohjoisen lähituottajaa kertovat, miten koronaepidemia on vaikuttanut yrityksen toimintaan.