Tamperelainen Marin torjuu turkulaisten epäilyt, että hän liikenneministerinä vetäisi kotiinpäin

Marinin perhe ajaa uudehkolla diesel-autolla eikä ainakaan vielä harkitse sen vaihtamista.

Varsinais-Suomessa pelätään, että liikenne- ja viestintäministeriksi torstaina nimitetty tamperelainen Sanna Marin (sd.) vetää kotiin päin ja Turun tunnin juna jää Tampereen tunnin junan taakse tulevassa rahoituksessa.

– En olisi huolissani missään päin Suomea siitä, etteikö tämä hallitus huolehtisi koko maan elinvoimaisuudesta, Marin vastaa epäilijöilleen.

Hän lupaa ministerinä noudattaa hallitusohjelmaa ja kunnioittaa kaikkien viiden puolueen yhdessä sopimia linjauksia.

– Kaikki kolme isoa ratahanketta on mainittu hallitusohjelmassa, Marin sanoo.

Ne ovat päärata ja sen laajennukset, Helsingistä länteen suuntautuva rata (mukaan lukien Espoon kaupunkirata) sekä Helsingistä itään suuntautuva rata.

Hyppy uuteen

Marin myöntää, että joutuu hyppäämään uuteen maailmaan aloittaessaan liikenne- ja viestintäministerinä.

– En ole ollut eduskunnassa liikennevaliokunnassa, vaan enemmän keskittynyt muihin kysymyksiin. Tässä on paljon uuden opettelemista, Marin sanoi.

Hän oli jo saanut perehtymiskansion, jota lupasi torstai-iltana lukea, ennen kuin menee perjantaiaamuna tutustumaan ministeriöön.

– Olen valmis tähän työhön ja innoissani.

Taksiuudistusta korjaamaan

Edeltäjäänsä Anne Berneriin (kesk.) Marin ei halua itseään verrata. Berner veti markkinahenkistä liikennepolitiikkaa ja uudisti muun muassa taksiliikennettä säätelevän lainsäädännön.

Uusi hallitus lupaa ohjelmassaan pyrkiä korjaamaan taksiuudistuksen epäkohtia, joihin kuuluu muun muassa taksien heikko saatavuus maaseudulla.

– Poliitikoille on tullut paljon palautetta taksien saatavuudesta ja Kela-kuljetusten ongelmista. Hinnat ovat ainakin osassa maata nousseet, hän tietää.

Marin sanoo haluavansa selvittää asiat kunnolla, ennen kuin ottaa niihin kantaa.

– En osaa vielä arvioida, miltä osin lakia on mahdollista korjata, mutta kyllä tätä tarkastellaan.

Kotona vähäpäästöinen diesel

Parhaillaan rakennettavan ratikkareitin varrella Tampereella asuvalla Marinilla on ajokortti ja hänen perheellään on auto. Se on tavallinen dieselillä kulkeva Mitsubishi, vuoden 2016 mallia.

– Kriteerinä oli, että se on erittäin vähäpäästöinen. Sillä pääsee yhdellä tankilla yli 800 kilometriä.

Hallitusneuvotteluissa Marin johti työryhmää, jonka nimi oli hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi.

– Meillä on erittäin kunnianhimoinen tavoite, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Siinä hiilipäästöjen vähentäminen on aivan keskeisessä asemassa.

Marin muistuttaa SDP:n tavoitteesta, että luotaisiin hallittu suunnitelma, minkä jälkeen uusista myytävistä fossiilisilla polttoaineilla kulkevista henkilöautoista siirryttäisiin ilmastolle ja ympäristölle puhtaampiin ratkaisuihin.

Perheen oman auton vaihtamisesta sellaiseen Sanna Marin ei ole keskustellut, sillä nykyinen auto on melko uusi.

– Enkä tee meidän perheessä yksin päätöksiä, hän lisää.