Tampereen uusi monitoimiareena saa nimen oululaisyritykseltä – Uros jatkaa myös Kärppien pääsponsorina

Oululainen teknologiayritys Uros ja Tampereen Kannen Areena julkistivat torstaina kymmenen vuotta kestävän yhteistyösopimuksen, jonka myötä areenan nimeksi tulee UROS LIVE.

Tampereen keskustaan rakennettavan, jopa 15 000 katsojaa vetävän monitoimihallin on tarkoitus valmistua ensi vuonna.

UROS LIVE:stä tulee Tampereen liigaseurojen Tapparan ja Ilveksen kotiareena sekä vuoden 2022 jääkiekon MM-kisojen päänäyttämö. Hulppealla monitoimiareenalla on tarkoitus järjestää myös maailmanluokan konsertteja, konferensseja, messuja sekä show-tapahtumia.

Areenan toimitusjohtaja Marko Hurme kertoi keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa odottavansa innolla Uroksen kanssa työskentelyä ja sitä että areenan rakennetaan yhtenäinen digitaalinen ekosysteemi.

– Parhaat yhteistyöt syntyvät silloin, kun kumppani luo lisäarvoa sekä vierailijoillemme että toimijoillemme. Uroksen kanssa yhteistyössä areenan kumppanit pystyvät ottamaan kävijät ja fanit huomioon entistä yksilöllisemmin, Hurme sanoi Aamulehdelle.

Uros-konsernin kansainvälisen liiketoiminnan vetäjänä Jerry Raatikainen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Uros laajentaa liiketoimintaansa digitaalisten kokemusten ja elämysten pariin.

– Yhteistyö on meille luonteva askel ja olennainen osa laajempaa smart city -keskeistä strategiaamme. Tuomme tekoälyä hyödyntävän alustamme avulla tapahtumien sidosryhmät yhteen. Luomme yhtälön, jossa kaikki toimijat ja asiakkaat voittavat. Tapahtumaelämykset tulevat muuttumaan merkittävästi toimijoiden lisäksi myös kävijöiden näkökulmasta. Tämä on digiloikka koko tapahtumabisnekselle ja Tampere on meille maailmanlaajuisesti ensimmäinen käyttöönottokohde.

– Areenan nimeäminen UROS LIVE:ksi tuntui brändillemme sopivalta etenkin, kun tutustuimme rakennushankkeeseen ja sen takana toimivaan ydintiimiin. Jaamme heidän kanssaan samanlaisen, kunnianhimoisen vision ja halun tehdä uutta. Olen tästä yhteistyöstä todella iloinen, Raatikainen jatkoi.

Uros jatkaa Kärppien pääsponsorina

Talouselämä kertoi toukokuussa, että mobiilipalveluja ja teollisen internetin ratkaisuja toimittava Uros harppasi vuonna 2018 jo 1,3 miljardin euron liikevaihtoon. Yhtiö teki liikevoittoa tuolloin 120 miljoona euroa. Yrityksen kasvu on jatkunut huimana myös tämän jälkeen.

Uroksen ja Tampereen Kannen Areenan välisen yhteistyösopimuksen tekee omalla tavallaan mielenkiintoiseksi se, että Uros on myös Oulun Kärppien liigajoukkueen pääsponsori.

Kärpät ja Uros solmivat nelivuotisen yhteistyösopimuksen syksyllä 2017.

– Olin melko hyvin tietoinen tästä uutisesta. Uroksen ja Tampereen Areenan välisellä sopimuksella ei ole mitään vaikutusta meidän väliseen sopimukseen. Eli Uros on myös jatkossa meidän pääsponsorimme, Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen sanoi.