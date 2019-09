Tampereen ja Turun tunnin junat etenevät – Marin: Neuvottelut hankeyhtiöiden perustamisesta aloitetaan, Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja uskoo vaikutuksen ulottuvan myös pohjoiseen

Mitä me millään nopeammalla junayhteydellä tehdään, kun emme osaa käyttää edes sykkeliä.

Miksi Helsinkiin pitäisi nopeasti päästä, kun kuitenkin näissä kommenteissa julistetaan aina miten kauhea paikka Helsinki on?

Mikä hinku sinne sitten on, jos se on niin kauhea paikka? Pysykää Oulussa, niin ei ahdista.