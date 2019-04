Tampereelle tuotiin 13 kiloa kokaiinia Alankomaista – huumausainetta levitettiin Tampereen ja pääkaupunkiseudun alueille

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa huumeiden maahantuontiorganisaation epäillään tuoneen noin 13 kiloa kokaiinia Alankomaista Suomeen vuosina 2017–2018. Poliisin epäilyksenä on, että salakuljetusoperaation jälkeen kokaiinia olisi levitetty Tampereen ja pääkaupunkiseudun alueilla.

Tapauksen tutkinnasta ovat vastanneet Sisä-Suomen poliisilaitos ja Keskusrikospoliisi. Tapaus on iso kokonaisuus, sillä poliisi selvitti jo aiemmin kolmen kokaiinikilon tuomista Suomeen. Ensimmäisestä osiosta annettiin tuomio Pirkanmaan käräjäoikeudessa 27. maaliskuuta.

– Kokonaisuus on suurin koskaan Suomessa paljastettu kokaiinin maahantuonti- ja levitystapaus, ja sen tutkinnassa on tehty tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. Alankomaissa tapaukseen liittyen on tehty useita kiinniottoja, rikosylikomisario Jari Räty Keskusrikospoliisista sanoo poliisin tiedotteessa.

Parhaillaan valmistuvassa esitutkinnassa maahantuonnista epäiltyjä henkilöitä on yhteensä 17. Kokaiinin levittämisestä epäillään 16:ta henkilöä.

Käräjäoikeus antoi tuomionsa kokaiinin levittämisestä jo tammikuussa. Maahantuonti on siirtymässä syyteharkintaan lähiviikkoina.

Poliisin mukaan organisaation pääepäillyt ovat pyörittäneet toimintaa Tampereelta käsin.

– Poliisi epäilee, että kuriirit ovat kuljettaneet kokaiinin Alankomaista Suomeen kehonsisäisesti 21 erillisessä erässä. Kahdessa tapauksessa aineen hankkiminen jäi yritykseksi, Räty kertoo.

Poliisi pääsi kokonaisuuden jäljille alkuvuodesta 2018, kun se sai selville, että Tampereella liikkuu kokaiinia poikkeuksellisen paljon. Myös vuoden 2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimus paljasti, että kokaiinin käyttö oli lisääntynyt voimakkaasti Tampereen alueella.

Poliisin mukaan kokaiinin käyttö kääntyi kuitenkin selvään laskuun marraskuussa 2018. Asia ilmenee myös THL:n vuoden 2018 jätevesitutkimuksesta.