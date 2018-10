Tampereella kuljetaan punaisilla ratikoilla: "Ei värillä oo väliä, kuhan se on punainen" – kansan ääntä kuullaan myös sisustuksessa

Viikonlopun aikana käydyssä yleisöäänestyksessä 59 prosenttia vastaajista antoivat äänensä punaiselle raitiovaunulle.

Tampereen raitiovaunuista tulee punaisia, ilmoitti Tampereen kaupunki maanantaina.

Tulevien raitiovaunujen väri ratkesi viikonlopun aikana pidetyn yleisöäänestyksen perusteella. Lopputuloksena oli, että punaiset vaunut saivat 59 prosenttia kaikista annetuista äänistä.

Toinen värivaihto oli vaaleansininen, mutta väri hävisi punaiselle selvin äänin. Lopulta yli 13 800 äänesti punaisen raitiovaunun puolesta ja yli 9 700 sinisen.

Verkossa ja kaupungilla viikonlopun aikana pystytetyissä äänestyspisteissä annettiin kaikkiaan yli 23 500 ääntä.

Tampereen raitiotien toimitusjohtaja Pekka Sirviö kertoo tiedotteessa, että ensi vuoden alussa kaupunkilaiset pääsevät vaikuttamaan siihen, millaisen kuosin vaunun istuimet saavat.

– Syksyn aikana on käynnissä raitiovaunun sisäosien yksityiskohtainen muotoilu, Sirviö kertoo tiedotteen mukaan.

Varsinaisen värin lisäksi Tampereen kaduilla tullee kulkemaan myös erikseen teipattuja raitiovaunuja. Tällä hetkellä suunnitelmissa olisi käyttää kahta teemaraitiovaunua muun muassa kaupungin tapahtumien yhteydessä.

Liikenne alkaa 2021

Punaisen raitiovaunun kannattajat ottivat ilon irti sosiaalisessa mediassa siitä, että heidän kannattama vaihtoehto voitti yleisöäänestyksen.

– Ei värillä oo väliä, kuhan se on punainen, kirjoitti eräs Twitteriä käyttävä yksityishenkilö.

Moni kirjoitti myös siitä, että myös vaaleanpunainen vaihtoehto olisi sopinut.

Ensimmäisen raitiovaunun on määrä valmistua 2020, ja raitiovaunun on määrä aloittaa liikennöinti Tampereella vuonna 2021. Raitiovaunut valmistavat suomalainen Transtech oy, ja ne rakennetaan Kajaanissa. Yhteen vaunuun tulee mahtumaan enimmillään 264 matkustajaa kerrallaan. Kaikkiaan vaunuja on Tampereelle tilattu 19 kappaletta.