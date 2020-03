Tampere laittaa lukion oppilaat etätöihin ainakin kolmeksi viikoksi – Hallituksen viisikko koolle sunnuntaina: Ilmoitetaanko uusista toimista koko maahan?

Hallituksen viisikko kokoontuu sunnuntaina käsittelemään tarvittavia lisätoimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi.

Hallituksen viisikko kokoontuu sunnuntaina käsittelemään tarvittavia lisätoimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Asiasta on kertonut pääministeri Sanna Marin Twitterissä. Hallitus on puolestaan koolla heti maanantaina.

Tampereen kaupungin lukioiden oppilaat siirtyvät etäopetukseen ensi maanantaista 16.3. lähtien, Tampereen kaupunki kertoo verkkosivuillaan.

Tampereen koulut siirtyvät koronavirustartunnan leviämisen hillitsemiseksi tarjoamaan etäopetusta myös vuosiluokkien 7–9 sekä lisäopetuksen oppilaille kahdeksi viikoksi 16.–27.3. Kaikki perusopetuksen koulut tarjoavat silti myös mahdollisuuden lähiopetukseen oppilaan omassa koulussa.

Lukiot siis siirtyvät etäopetukseen maanantaista lähtien ainakin neljännen jakson loppuun eli 2.4. asti, mikä tarkoittaa lähes kolmea viikkoa.

Kaikkien koulujen ala-asteet eli vuosiluokat 1–6 jatkavat toimintaansa normaalisti.

Royal Caribbean Cruises lopettaa risteilyt, Suomessa jatketaan

STT kertoo, että Finnair peruu eri maiden asettamien matkustusrajoitteiden vuoksi lentonsa tässä kuussa Tanskaan, Norjaan, Venäjälle, Tshekin Prahaan ja Puolaan.

– Ensimmäiset peruutukset Puolan lentoihin tulevat voimaan sunnuntaina. Venäjän lennot perutaan puolestaan maanantaista lähtien. Tanskan ja Norjan peruutukset alkavat tiistaina ja kestävät kuun loppuun, STT uutisoi.

Aiemmin Finnair on kertonut muun muassa, että se peruu lennot USA:han 14.3.–12.4. ja Delhiin Intiassa 15.3.–14.4. Lentoja on peruttu myös useisiin kotimaan kohteisiin.

Kansainvälinen risteilyfirma Royal Caribbean Cruises lopettaa nyt risteilyt Yhdysvalloissa 30 päiväksi. Suomessa Tallink ja Viking Line jatkavat risteilyjään toistaiseksi normaalisti, mutta molemmissa yhtiöissä on käynnistetty yt-neuvottelut.

Tartuntojen määrä on noussut Suomessa yli 200:n

Todettujen koronavirustartuntojen määrä on noussut Suomessa yli 200:n. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedotti lauantaina puolen päivän aikaan, että Suomessa on todettu useita kymmeniä uusia tartuntoja. Uusia tartuntoja on eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

THL:n mukaan koronatestausta tehdään tällä hetkellä ympäri vuorokauden, joten kaikki edellisen vuorokauden aikana raportoidut tapaukset eivät välttämättä näy vielä seuraavan päivän tilastoissa.

Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on tähän saakka ollut lieviä, ja vain osa tartunnan saaneista on tarvinnut sairaalahoitoa. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsissa virus on aiheuttanut jo ainakin yhden kuoleman.

Sairaanhoitopiirit ovat varautuneet viruksen leviämiseen monin tavoin ja ne antavat ohjeita alueensa ihmisille. Useat kaupungit ja kunnat ovat sulkeneet urheilu- ja muita kokoontumispaikkoja ja peruneet tapahtumia.

THL:n mukaan Euroopassa on todettu yhteensä yli 29 000 tapausta. Suurin osa Euroopan tapauksista on todettu Italiassa, missä niitä on yhteensä jo yli 15 000.

Pohjoismaissa on raportoitu paljon tartuntoja, ja ainakin Tanska, Puola ja Tsekki ovat ilmoittaneet rajojensa sulkemisesta. Myös Suomella olisi tietyissä tilanteissa mahdollisuus rajoittaa rajaliikennettä, mutta ainakaan vielä tähän ei ole turvauduttu. Ulkoministeriö on kuitenkin kehottanut välttämään tarpeetonta matkustamista.

Taudin itämisaika eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun on arvion mukaan noin 1–12 päivää, keskimäärin noin 5–6 päivää. Leviämisen tehokkuutta ja tartuttavuusaikaa ei vielä tunneta tarkasti.