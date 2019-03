Tammiparketin kohoumat ihmetyttävät huippusuositussa Oodissa – miljoonatta käyntikertaa odotetaan ensi viikolla

Helsingin keskustakirjasto Oodista kerrotaan, että rakennusurakoinnista vastaava YIT ja pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaava Arkkitehtitoimisto ALA tutkivat puulattian kohoumia heti alkuviikosta.

Huippusuositun Helsingin keskustakirjasto Oodin tammiparketin kohoumat ihmetyttävät ylimmässä kerroksessa eli niin sanotussa Kirjataivaassa ikkunoiden vieressä. Upean arkkitehtuurin paikassa puulattian kohoumat tuntuvat oudoilta.

Oodista kerrotaan, että rakennusurakoinnista vastaava YIT ja pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaava Arkkitehtitoimisto ALA tutkivat asiaa heti alkuviikosta. Oodissa on meneillään vielä viimeistelytöitä ja kesken esimerkiksi sähkötöitä. Myös loppuarvio on käynnissä.

Oodi on kerännyt jo lähes miljoona käyntikertaa vajaan neljän kuukauden toimintansa aikana. Oodi avattiin itsenäisyyspäivän aattona joulukuun 5. päivä.

Kirjastossa odotetaan nyt, että miljoonan käynnin raja ylittyy ensi viikolla. Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara tiesi odottaa suosiota, mutta silti näin kova luku on yllättänyt.

– Luku on hiukan vielä enemmän, mitä odotettiin. Paljon odotettiin, mutta vielä vähän nopeammin tulee nyt miljoonas käyntikerta.

Soininvaara lupailee, että miljoonas sisään astuja saa tulevalla viikolla jonkun pienen huomionosoituksen.

Oodin kävijätavoite on 10 000 kävijää per päivä ja 2,5 miljoonaa per vuosi. Rakennuksessa on paitsi kirjasto myös muun muassa verstastoimintaa ja erilaisia työskentely- ja oleskelutiloja. Se on helsinkiläisten olohuone ja suomalaisen arkkitehtuurin hieno taideteos.

Asiakkaita on käynyt runsaasti maakunnista

Asiakkaita Oodiin tulee joka puolelta Suomea ja paljon myös maailmalta. Helsingin kaupungin viestintäasiantuntija Marjo Haatainen kertoo, että tutustumassa on käynyt runsaasti esimerkiksi erilaisia vapaa-ajan ryhmiä maakunnista.

Muualta Suomesta tulevien on helppo vierailla aivan Helsingin ytimessä sijaitsevassa Oodissa. Rautatieasema on ihan lähellä.

Oodin kolmannesta kerroksesta avautuu 360 asteen näkymä Eduskuntataloon, nykytaiteen museoon Kiasmaan, Musiikkitaloon ja Finlandia-taloon.

Oodissa on kolme kerrosta, ja rakennusmateriaalina ovat puu, teräs ja lasi. Työmaalla työskenteli noin 2 000 työntekijää. Nyt valmiissa paikassa työskentelee 54 kirjastotyöntekijää, ja sisältä löytyy muun muassa yhdeksän elävää puuta.