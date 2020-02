Kulta on paitsi kallista, myös painavaa. Pöydällä on satojen tuhansien eurojen edestä kultaa. Voiman kultaharkot painavat 100 tai 1 000 grammaa. Niiden kultapitoisuus on "four nines" -standardin mukainen eli 99,99 prosenttia. KUVA: Kimmo Penttinen