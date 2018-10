"Tämä on edelleen yhtä järkyttävää kuin saadessani tiedon tulipalosta" - Mikkelissä kirkossa roihunneen palon syy ei vielä selvillä

Mikkelissä ortodoksisen seurakunnan kirkossa sunnuntaina illalla roihunneen tulipalon syttymissyy ei ole vielä varmistunut, kerrotaan pelastuslaitokselta. Pelastuslaitos ja poliisi selvittävät syttymissyytä maanantaina.

Kyseessä on Saimaan ortodoksisen seurakunnan Pyhän ylienkeli Mikaelin kirkko. Kirkkoherra Bogdan Grosun mukaan asiantuntijat selvittävät maanantaina, kuinka mittavia vahinkoja kirkon irtaimisto kärsi palossa.Palokunta pelasti kirkosta suuren määrän arvokasta irtaimistoa kuten ikoneja.

- Tämä on edelleen yhtä järkyttävää kuin saadessani tiedon palosta. Savu ja kosteus ovat aiheuttaneet suurimmat vahingot. Kirkosta on viety pois ainakin ikonit, liturgiset vaatteet, siirrettävä ehtoolliskalusto ja muu mitä on voitu siirtää. Meitä kuitenkin huolettaa edelleen, että missä kunnossa alttarin fresko on, Grosu kertoo maanantaina.

Grosun arvion mukaan yksi ikoni on palanut niin pahoin, että sitä ei voida enää kunnostaa.

- Ei siitä tule enää ikonia. Se on vanha ikoni, todennäköisesti Karjalasta tuotu tänne. Mutta muut ikonit tietysti tutkitaan ja niille suoritetaan jonkinlainen puhdistus.

Pelastuslaitoksen mukaan palo syttyi kirkon sisätiloissa

Pelastuslaitoksen mukaan rakennukselle aiheutuneet palovahingot eivät muodostuneet suuriksi. Savu ja noki kuitenkin levisivät laajasti kirkkosaliin ja aiheuttivat merkittävää vahinkoa muun muassa pintamateriaaleille. Palossa ei tullut henkilövahinkoja.

- Paikalta tulleen tiedon mukaan palo olisi ollut sähköpääkeskuksen lähettyvillä, mutta mistä se palo on tarkemmin syttynyt, niin sitä ei pysty vielä sanomaan. Kaikki on auki siltä osin, pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti kertoi aiemmin STT:lle.

Grosun mukaan palo sai ilmeisesti alkunsa alttariapulaisen huoneesta alttarin läheltä.

Hätäkeskus sai ilmoituksen Paavalinkadulla syttyneestä palosta noin varttia vaille kymmenen sunnuntaina illalla. Pelastuslaitoksen yksiköt poistuivat palopaikalta maanantain vastaisena yönä hieman ennen ennen kello yhtä.