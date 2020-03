Tämä Euroopan koronavirustilanteesta tiedetään nyt – kuolleita reilut 700, tartuntoja yli 18 000, Suomessa 59 tiedettyä tartuntaa

Joko olisi hallituksen aika ottaa kantaa, eikö hallitus ymmärrä että Suomi ei ole lintukoto vaan ihan samat ilmiöt tapahtuvat täällä kuin muuallakin? Onko hallituksen suunnitelma kontrolloida mediaa ja THL. n tiedotusta ja esittää sitten yllättynyttä kun epidemia näinä päivinä on täälläkin.? Onko tällä tarkoitus peittää olemattomat työllisyystoimet ja hallituksen riitaisuus, montako kuolonuhria on hyväksyttävä hinta vai pyritäänkö valmistumisen puutteella korjaamaan suomen huoltosuhdetta, kun tiedetään että eniten altistuvat matalasti koulutetut työttömät ja että tartunta on viruksen nykymuodossa vaarallisin vanhuksille ja kalliille erityisryhmille?

Miten laittomat siirtolaiset joita asuu Helsingissä kymmeniä samoissa pienissä asunnoissa, entä kun he sairastuvat, säädetäänkö erityislaki heidän hoitamisekseen?

Nyt toivoisin että olisi Halla-Aho ohjaksissa, olisi johtajuutta ja valmiutta tehdä päätöksiä. Varmaan hallitus on komiteoita tähänkin asiaan perustanut mutta kun hallituksen tiedotuslinnja on niin niukka että ulkomailta tulevien uutisten ja lausuntojen varassa eletään.