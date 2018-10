Talvi- vai kesäaika? Vielä ehdit äänestää, sillä kansalaiskysely sulkeutuu keskiyöllä

Tämä "äänestys" on ihan huuhaata. En saa äänestää, koska puoliso on jo äänestänyt? Otakantaa.fi EI anna koko perheen äänestää!!! Kun yksi on äänestänyt, niin samalla perheen ainoalla tietokoneella Ei muu perhe voi enää äänestää, KOSKA kone sanoo, että olet jo äänestänyt???