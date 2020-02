Talvi ei ole tulossa, muistuttivat mielenosoittajat hallitusta – ilmastotekoja tarvitaan ja toiminnan aika on nyt

Hallitus ja eduskuntaryhmät aloittivat kaksipäiväisen ilmastokokouksen Helsingin Vuosaaressa. Osanottajia vastassa olleet mielenosoittajat muistuttivat keväisessä kelissä hallitusta ilmaston lämpenemisestä. "Talvi ei ole tulossa", mielenosoittajat viestittivät.

Hallitus ja viiden hallituspuolueen eduskuntaryhmät kokoontuivat tänään puolen päivän aikaan ilmastokokoukseen Helsingin Vuosaareen. Kokous on nimeltään oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan.

Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista. Kokouksessa kartoitetaan keinoja, joilla isot päästövähennykset onnistuvat.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat noin 56 miljoonaa tonnia. Ilmastopaneelin raportin mukaan 55 prosenttia tarvittavista päästövähennyksistä on vielä ilman suunnitelmaa tai toimenpidettä. Hallitus painottaa, että ilmastotoimet pitää tehdä alueellisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on keskeistä fossiilisista polttoaineista luopuminen energian ja lämmön tuotannossa ja henkilöautoliikenteessä.

Suomen kivihiilivoimaloiden sulkemisesta vuoteen 2029 mennessä on jo päätös. Hallitusohjelmassa on turpeen energiakäytön puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Nopeampi aikataulu on ollut erityisesti keskustalle vaikea.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee tiekarttaa fossiilittomaan liikenteeseen siirtymiseksi. Henkilöautoliikenteen päästöt ovat noin kuusi miljoonaa tonnia. Liikenteen osalta päätöksiä tehtäneen ensi syksynä.

Teollisuuden päästövähennysten tueksi hallitus kaavailee ilmastorahastoa. Rahaston ideana on, että se voisi tukea teollisuuden päästöjä vähentäviä innovaatioita.

Vuosaaren kokouksessa hallitus ei tee päätöksiä. Päätösten aika on huhtikuun alun kehysriihessä ja ensi syksyn budjettineuvotteluissa.

Turpeen käyttö ja tuki lopetettava

Ilmastokokoukseen kokoontuneita ministereitä ja kansanedustajia hotelli Rantapuiston edessä vastassa oli ympäristö,- kehitys- ja ihmisoikeusjärjestöjen mielenosoitus. Järjestöt vaativat, että hallituksen on lopetettava heti fossiilisten polttoaineiden tuet ja turpeen käyttö. Järjestöjen mielestä hallituksella pitäisi olla rohkeutta tehdä päätöksiä myös vaikeista asioista.

– Turpeen polton lopettamiselle tarvitaan aikataulu ja ohjauskeinot, jotta hallitus voisi ottaa ison harppauksen kohti riittäviä päästövähennyksiä. Epävarmuus turvealalla jatkuu niin kauan kuin hallitus välttelee muutosta. Olisi reilua sopia rohkeasti keinot, joilla turpeesta luovutaan ja taataan muutosturva niille, joiden elinkeino on turpeessa kiinni, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho järjestöjen tiedotteessa.

Myös hallituspuolueiden nuorisojärjestöt ovat vedonneet hallitukseen turpeen energiakäytön lopettamiseksi 2020-luvun aikana.

Hallitus kuulee asiantuntijoita

Ilmastokokous alkaa Vuosaaressa ministereiden ja asiantuntijoiden alustuksilla. Niiden jälkeen hallituspuolueiden edustajat työskentelevät maanantaina yhteensä kahdessatoista työpajassa.

Hallituspuolueiden ulkopuolisina asiantuntijoina tilaisuuteen on kutsuttu Markku Ollikainen (Suomen ilmastopaneeli/Helsingin yliopisto), Juhani Damski (Ilmatieteen laitos), Ari Alatossava (Iin kunta) Jaakko Eskola (Wärtsilä), Antti Arasto (VTT), OtsoManninen (Suomen Pankki), Jyri Seppälä (SYKE), Heikki Liimatainen (Tampereen teknillinen yliopisto), Antti Vasara (VTT), MariPantsar (Sitra), Marja Järvelä (Jyväskylän Yliopisto), Tuula Packalen (LUKE), Kristiina Regina (LUKE), Saara Tamminen (Sitra), Oras Tynkkynen (Sitra), Lassi Linnanen (LUT).

Tiistaiaamuna hallitus esittelee kansanedustajille työllisyystoimien tilannekuvan.