Väität ja ohessa perustelut, miksi ei.

"Pääoma-, perintö- ja yhteisöverojen reipas korottaminen" - Pääomaverotuksen korotus on erittäin tuhoisaa investoinneille ja yritystoiminnalla/riskienotolle kaikkien tutkimusten mukaan. Lisäksi pääomatuloja on mahdollista järjestellä mm. ulkomaille. perintöveron korotus on mahdollinen, mutta sillä on myös kääntöpuolensa nimenoma yritysten sukupolvenvaihdoksissa. Yhteisöveron korotus pienentäisi yritysten maksamaa verosummaa.

"yritysten verokikkailu ja harmaa talous" -> tämä on demareiden lempilapsi jota Urpilainen yritti viimeksi. Lopputulos oli negatiivinen eli kulut olivat suuremmat kuin ylimääräiset tulot.

"hävittäjäkaupoista luopuminen" -> kyse on kertalountoisesta kulusta millä ei ole kestävyysvajeeseen mitään merkitystä. Lisäksi kannattaa pitää mielessä että kaikilla valtiloilla on aina ilmavoimat. Joko omat tai vieraat.

"hyödyttömät yritystuet" -> ainoa asia listassasi jonka toteutuksessa on jotain järkeä.