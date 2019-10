Tallinkin Silja Europa -laivalta löytyi yöllä kaksi suomalaista kuollutta nuorta – Viron poliisi ei tällä hetkellä epäile rikosta

Viron poliisin tiedottaja Barbara Lichtfeldt kertoo Lännen Medialle, että seuraavaksi tehdään ruumiinavaukset kuolinsyiden selvittämiseksi. Niissä voi mennä 1–3 viikkoa.

Tallinkin Silja Europa -laivalta on löytynyt kaksi menehtynyttä nuorta aikuista eri hyteistä sunnuntaiaamuna. Laiva oli tuolloin Tallinnan satamassa, jossa se yöpyi ennen paluumatkaa Helsinkiin. Molemmat uhrit olivat Suomen kansalaisia.

Kuolemasta Tallink Siljalla kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Viron poliisin mukaan 25-vuotiaan suomalaisnaisen ruumis löytyi noin kello kolmen aikaan aamuyöllä hytistä. Ruumiissa ei ollut väkivallan jälkiä.

21-vuotiaan suomalaismiehen ruumis löytyi toisesta hytistä noin kello viiden aikaan aamuyöllä. Myöskään hänen ruumiistaan ei löytynyt väkivallan jälkiä.

– Tapaukset vaikuttavat erillisiltä, kertoo Viron poliisin tiedottaja Barbara Lichtfeldt Lännen Medialle.

Ruumiinavauksen tulokset voivat viedä viikkoja

Kuolleiden ruumiinavaus tehdään Virossa. Lichtfeldtin arvion mukaan tulosten saaminen voi kestää yhdestä kolmeenkin viikkoon.

Tällä hetkellä poliisi ei epäile rikosta, mutta ruumiinavausten tulosten perusteella tutkinta voidaan tarvittaessa aloittaa.

– Jos ruumiinavauksessa paljastuu, että kuolinsyy ei ole luonnollinen, sitten tukimme tapauksen, sanoo Lichtfeldt.

Viron poliisi sai ilmoituksen kuolemista laivayhtiö Tallink Siljalta.

Viron poliisin mukaan tapaukset eivät liity toisiinsa.

Tallink Siljan mukaan uhrit eivät samaa seuruetta

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd vahvistaa tapahtuneen Lännen Medialle.

– On tieto, että kaksi henkilöä on menehtynyt aamuyön aikana laivalla. Tiedämme, että kyseessä on nainen ja mies ja molemmat matkustajat olivat suomalaisia.

Nöjdin mukaan laivalta on saatu tieto, etteivät menehtyneet olleet samaa seuruetta.

– Kaksi hyvin ikävää sattumaa, että kaksi vastaavanlaista tapausta on ollut. Niiden ei pitäisi liittyä mitenkään toisiinsa. Tarkempaa lisätietoa emme ole vielä saaneet poliisilta.

Tapauksista huolimatta Silja Europa pääsi lähtemään Tallinnasta kello 12.30 takaisin Helsinkiin, jonne se saapuu kello 16.

– Kaikki viralliset toimenpiteet saatiin hoidettua jo aamuyöllä viranomaisten kanssa Tallinnan satamassa. Tietysti annamme lisätietoja poliisille, jos he niitä pyytävät, Nöjd sanoo.

Nöjd uskoo, että menehtyneet ovat Virossa ainakin toistaiseksi.

– Varmasti Viron ja Suomen viranomaiset tekevät tässä yhteistyötä ja menehtyneet tuodaan Suomeen, kun se hetki koittaa.