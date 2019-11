Tällaista boolia Linnan juhlissa ei ole ennen saanut – lue tästä, millaiset herkut ja ohjelma vieraita tänä vuonna odottavat

Linnan juhlien teemana on tänä vuonna tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Tasavallan presidentti Sauli Niinistöä huolestuttaa loukkaava ja hyökkäävä tapa keskustella. Teemaan liittyviä vieraita on kutsuttu juhliin ennätyspaljon.

Linnan juhlien tarjoilussa korostuvat kotimaisuus ja ympäristöystävällisyys jopa enemmän kuin viime vuonna. Linnan kuuluisa booli on ensimmäistä kertaa kokonaan luomua.

Boolia on tarjottu linnassa vuodesta 1949 lähtien, ja resepti on elänyt vuosien varrella. Jo viime vuonna booli oli 82-prosenttisesti luomua.

Linnan palveluesimies Berit Mäkinen kertoi medialle perjantain tiedotustilaisuudessa, että pikku hiljaa tehdyt muutokset vaikuttavat myös makuun. Se on hänen mukaansa vielä parempi kuin aiemmin.

– Kenties aiemmin Linnassa vierailleet huomaavat pienen eron.

Muussa juomatarjoilussa viinit ovat vegaanisia luomuviinejä ja olut valmistettu hävikkileivästä. Tarjolla on lisäksi Kultarannan omista omenoista tehtyä mehua. Kahvi on vastuullisesti tuotettua ja luomutee on ilmastokompensoitua.

Juhlien tarjottavissa on käytetty laajasti kotimaisia luomutuotteita, joilla on pieni hiilijalanjälki. Ruokia tulee perinteisesti pieniltä tuottajilta maakunnista, mutta järjestäjät eivät halua kertoa tuottajien nimiä.

Ympäristöystävällisyys näkyy viime vuoden tapaan myös tuotteiden kuljetuksissa, kierrätettävissä pakkausmateriaaleissa ja ruokahävikin välttämisessä.

Itsenäisyyspäivän vastaanototon ohjelmasta ja ruokalistasta kerrottiin tiedotusvälineille perjantaina Presidentinlinnassa.

Niinistö: "Korvien välissä paras suojaus panettelua vastaan"

Tänä vuonna Linnan juhlien teemana on tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi medialle, että teeman valintaan vaikutti se, että tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan.

Niinistön mukaan samalla yhteiskunnalliseen keskusteluun on kuitenkin tullut lisää myös loukkauksia, puolitotuuksia ja jopa valheita. Niinistö puhui myös maalittamisesta, joka on yleistynyt viime vuosina. Hänen mielestään huolestuttavinta on loukkaava tapa keskustella, kun hyökätään yksilöä vastaan.

Niinistön mukaan jokainen on sekä maansa että tiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun puolustaja.

– Ei onnellinen tai tyytyväinen ihminen muita paina. Tämä on lohduttava kuva. Meillä on ihmisiä, joilla on malttia ja tolkkua. Juuri korvien välissä on paras suojaus puolitotuuksia tai panettelua vastaan, Niinistö sanoi.

Presidentin kanslian mukaan on harvinaista, että presidentti pitää erillisen puheenvuoron juhlien teemasta.

Noin 30 veteraania kunniavieraina

Linnan juhliin on lähetetty kutsuja vajaalle 1 800 ihmiselle, joista noin 250 liittyy suoraan juhlien teemaan. Teemalistan kutsuvieraita on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Kutsuissa on ollut tarkoitus huomioida henkilöitä ja instituutioita, jotka toiminnallaan edistävät luotettavan tiedon levittämistä ja yhteiskunnallista keskustelua. Juhliin on tulossa esimerkiksi tutkijoita, tietokirjailijoita, toimittajia, kasvatuksen ammattilaisia, viranomaisia sekä asiantuntijoita.

Suuri osa vieraista on vakiovieraita, eli esimerkiksi kansanedustajia, ministerejä tai diplomaatteja.

Kunniavieraina on noin 30 veteraania, lottia, kaatuneiden omaisia sekä veteraanijärjestöjen edustajia. Kaikilla veteraaneilla on tänä vuonna saattajat mukana. Vanhin vieras on yli 100-vuotias.

Viime vuonna kättelyssä oli taukoja, joten nyt sisääntulon kapasiteettia on nostettu. Lisäksi kutsuaikoja on painotettu hieman aikaisemmiksi.

Ohjelmassa kuorolaulua ja a cappellaa

Valtiosalissa juhlavieraita tanssittavat kaartin soittokunta ja soittokunnan Combo solisteinaan Laura Voutilainen ja Lauri Mikkola.

Ensimmäisenä valssina tanssitaan Raimo Roihan säveltämä Maailman kaunein maa. Tällä on tarkoitus kunnioittaa kappaletta paljon esittäneen ja keväällä menehtyneen Reijo Taipaleen muistoa.

Keltaisessa salissa veteraaneille laulaa Cantores Minores kuoro 41 laulajan voimin. Kolmannen kerroksen salongissa taas esiintyy a cappella-yhyte Club For Five.