Tällainen on perussuomalaisten uusi ykkösvarapuheenjohtaja: Terävä-älyinen väittelijä, joka voi joskus nousta Halla-ahon seuraajaksi

Perussuomalaisten ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi lauantaina valittu Riikka Purra, 42, lukeutuu puolueen pääideologeihin. Hän voitti kansanedustaja Leena Meren luvuin 639–401.

Purra on ensimmäisen kauden kansanedustaja Kirkkonummelta ja työskennellyt sitä ennen puolueen poliittisena suunnittelijana vuodesta 2016 lähtien.

– Aloitin työni, kun perussuomalaisten kannatus oli gallupissa kahdeksan prosentin kieppeillä, kenttä ihmeissään, monet pitkäaikaiset kannattajat raivoissaan, ohjelmatyö vakiintumatonta ja linjaukset iskulauseiden varassa, Purra muistelee nettisivuillaan.

Poliittisena suunnittelijana hän sai valita toimenkuvansa vapaasti, sillä hänellä ei ollut edeltäjää.

Purran panos taustavaikuttajana puolueen strategioihin, ohjelmatyöhön, viestintään ja toimijoiden osaamisen kartuttamiseen on ollut merkittävä. Hänen sanotaankin tekevän työtä puolueen eteen ahkerasti ja intohimolla.

Puoluekokousta edeltäväkin päivänä hän oli kouluttamassa puolueväkeä politiikan teosta ja viestinnästä Tampereella.

Purra tuntee perussuomalaisten kentän ja on tehnyt paljon työtä kentän ja puolueen sekä puoluetoimiston ja eduskuntaryhmän yhteistyön lisäämiseksi.

Halla-ahon oikea käsi

Riikka Purraa on luonnehdittu puheenjohtaja Jussi Halla-ahon oikeaksi kädeksi, sillä hän on työskennellyt läheisessä yhteistyössä puoluejohdon kanssa ja toiminut puheenjohtajan sparraajana.

Hänet tunnetaan nopeaälyisenä ja terävänä väittelijänä etenkin hänelle tärkeissä maahanmuuttokysymyksissä, mutta hän ei jää sanattomaksi muissakaan teemoissa.

– Jos tähän puolueeseen joskus valitaan naispuheenjohtaja, uskon, että se on Riikka, sanoo eräs puoluetoimistossa työskentelevä.

Sen minkä hän fanaattisuudessa ehkä häviää edeltäjälleen Laura Huhtasaarelle, sen hän asiakeskeisyydessä voittaa.

Asiakeskeisyyden lisäksi hän on pitänyt tärkeänä, että perussuomalaiset parantaa imagoaan.

– Se ei tarkoita sitä, että meidän pitää muuttua korrekteiksi, laimeiksi ja tylsiksi. Mutta älkäämme tehkö omia maaleja vain siksi, että öyhöttäminen ja normien rikkominen on kivaa, hän kirjoittaa nettisivuillaan.

Koulutukseltaan Purra on valtiotieteen maisteri ja hänellä on tekeillä väitöskirja kansainvälisestä politiikasta. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa opettajana ja tutkijana.

Purra valittiin huhtikuussa kansanedustajaksi Uudeltamaalta lähes 6 000 äänellä.

Ensimmäisen kauden kansanedustajana hänet valittiin heti muun muassa maahanmuuttoasioita käsittelevän hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi.