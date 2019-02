Tällainen on citymartta: Kierrättää, kuluttaa vastuullisesti ja tietää arjen niksit – "Tarvitaan luovuutta, tilannetajua, joustavuutta, paineensietokykyä ja huumoria"

Riikka Vacker löysi marttailun ollessaan pienten lasten kanssa kotona. Perheiden hyvinvointi ja hyvä arki ovat yhä ajankohtaisia, vaikka Martat on jo 120 vuotta vanha järjestö. Entistä useampi Martta on Vackerin tapaan kaupunkilainen virkanainen.

Syksy 2001. Riikka Vacker on muuttanut perheineen Tampereelta Espooseen ja miettii, mistä löytäisi itselleen mukavaa tekemistä ja uusia ystäviä.

Tekemistä tosin riittää kellon ympäri aivan keksimättäkin. Vacker on kahden pienen lapsen kanssa kotona. Toinen on nelivuotias, toinen vastasyntynyt. Arjen pyörittämisessä saa ottaa käyttöön kaikki neuvot ja niksit, joita ikinä on oppinut tai vanhemmiltaan kuullut.