Uutuuskirja järjestäytyneen rikollisuuden viime vuosikymmenten historiasta paljastaa, että ex-jengipomo Keijo Vilhunen pani jäitä toisen alamaailman vaikuttajan ehdotukseen murhata huumesyyttäjä suorassa tv-lähetyksessä.

No minä voin myöntää näin yli 20 vuoden jälkeen, että olen tilannut sen polton.

Näin kertoo tunnetun huumesyyttäjän Ritva Santavuoren mökkipalon taustoista ex-jengipomo Keijo Vilhunen uutuuskirjassa nimeltä Kultainen vasikka.

Huumesyyttäjän mökki sijaitsi saaristokylä Bromarvissa lähellä Hankoa. Mökki paloi syksyllä 1996.

Törkeästä tuhotyöstä tuomittu mies kertoi aikoinaan kuulusteluissa, että Vilhunen oli erään toisen henkilön kanssa luvannut mökin poltosta hänelle 10 000 markkaa. Oikeus piti miehen kertomusta kuitenkin liian epämääräisenä näyttönä, jotta kostoiskun tilaajat olisi saatu tuolloin vastuuseen.

Nyt 23 vuotta myöhemmin uutuuskirjan kirjoittajat Mikko Gustafsson ja Janne Huuskonen ovat saaneet Vilhusen ottamaan tapauksen kontoilleen.

Kirja piirtää Vilhusesta kuvan suomalaisen rikollisuuden vanhanliiton miehenä ja alamaailman keskeisenä nokkahahmona. Tähän asemaan Vilhunen kohosi 1990-luvulla, kun virolainen huumebisnes rymisteli Suomeen heroiinikilojen voimalla.

Jengipomona niin ikään 2000-luvun alussa profiloitunut ja sittemmin kolme murhaa tunnustanut Lauri Johansson kertoo ehdottaneensa Vilhuselle Ritva Santavuoren murhaamista kesken aamutelevisiolähetyksen.

– Ehdotin Keijolle, että vedetään rynkyllä lasin läpi, kun se tekee aamu-tv:tä, Johansson väittää kirjassa.

– Keijo sano, että ei me voida marttyyria tehä. Eli se loi jäitä hattuun. Jos se ois sanonu, että vedetään vaan, niin mä oisin menny rynkyn kans siihen huppu päässä ja vetäny. Oishan se nyt ollu aika törkeen näköstä, siinä ois saattanu mennä kameramiehet samalla. Mutta semmosta se on.

Vilhunen ei kirjassa kuitenkaan kommentoi, että pitääkö Johanssonin kertomus paikkansa vai ei.

Viranomaisiin kohdistui 1990-luvulla lukuisia rikollisten junailemia pommi-iskuja.

Keijo Vilhunen tunnustaa kirjassa osallistuneensa autopommi-iskuun Pasilan poliisitalon pihalla elokuussa 1995. Poliisitalon parkkipaikalla yöllä räjäytetty autopommi aiheutti miljoonien markkojen vahingot ja iskussa loukkaantui yksi poliisi.

Vilhunen kutsuu tapahtumaa kirjassa "varoituspamaukseksi". Hän kertoo, että alamaailma keräsi "kolehtia" iskun toteuttamiseksi.

– Se oli varoitus näistä niin sanotuista poliisien ylilyönneistä, Vilhunen kuvailee ja kertoo rahoittaneensa iskua 50 000 markalla.

Viime vuodet Keijo Vilhusen nimi on ollut paljon otsikoissa. Syynä ovat hänen rikolliset bisneksensä Helsingin huumepoliisin ex-päällikkö Jari Aarnion kanssa.

Parhaillaan Vilhusta ja Aarniota epäillään 15 vuoden takaisesta palkkamurhasta, joka liittyy alamaailman välienselvittelyihin.

Vilhunen on yksi niistä alamaailman vanhoista johtohahmoista, jotka pukivat liivit päälle kansainvälisten moottoripyöräjengien rantauduttua Suomeen.

Vilhunen oli myös perustamassa ensimmäisiä suomalaisia tunnuksellisia rikollisjengejä. Hän on yksi vuonna 2000 perustetun MOREn perustajajäsenistä. Kirjanyhdistelmä on lyhenne sanoista Me Olemme Rikollisten Eliittiä.

Uutuuskirjan mukaan MORE oli noihin aikoihin ainoa taloudellisesti kannattava rikollisjengi, ja Vilhunen toimi sen pankkiirina.

Vuonna 2010 Vilhunen oli mukana perustamassa Suomen vaarallisimmaksi liivijengiksi määriteltyä United Brotherhoodia (UB). UB syntyi, kun MORE yhdistyi kahden muun suomalaisen jengin eli Natural Born Killersin ja Rogues Galleryn kanssa.

Kirjan mukaan Vilhunen toimi UB:n pankkiirina ja pomona kunnes hänen ja Aarnion "epäpyhä" yhteistyö tuli julkisuuteen. Nykyisin Vilhunen ei enää kuulu UB-liivijengiin.

Sunnuntaina julkaistun Kultainen vasikka -kirjan on kustantanut Johnny Kniga.