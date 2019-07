Taksiuudistusta tarpeen hioa – kilpailua ei pidä ruveta jarruttelemaan mutta harmaa talous on voitava alalta kitkeä

Vuosi sitten voimaan tullut taksiuudistus ei ole täyttänyt kaikkia odotuksia. Asiakkaalta muutokset vaativat yhä opettelua. Tämä ei kuitenkaan kelpaa perusteeksi vanhaan säännöstelyyn palaamiseen.

Suomalainen taksiala siirtyi kertaheitolla uuteen vaiheeseen viime vuoden heinäkuun alussa. Taksilupien määrän rajoitukset poistuivat eli ovi aukaistiin uusille yrittäjille, hinnat vapautuivat, taksamittarien pakollisuus poistui ja autojen asemapaikkavelvoitteet purettiin.

Uudistuksella tavoiteltiin tiukasti säännellylle alalle kilpailua, alempia hintoja ja parempaa palvelua kuluttajille.

Vuotta myöhemmin on pakko todeta, että vain osa tavoitteista on toteutunut. Alalle on saatu uusia yrittäjiä, mutta esimerkiksi hintojen lasku on jäänyt toteutumatta.

Asiakkaidenkaan suhtautuminen uudistukseen ei ole aivan sitä, mitä uudistuksessa tavoiteltiin. Ainakin Taksiliiton teettämässä kyselyssä vain kolmisen prosenttia vastanneista kertoi lisänneensä taksin käyttöä ja yli viidennes ilmoitti vähentäneensä sitä.

Yli puolet käyttäjistä suhtautui kielteisesti nykyiseen taksilakiin. Kolmisen kuukautta sitten mitatut luvut kertovat niin ikään, että noin kolmannes vastaajista katsoi taksien saatavuuden heikentyneen.

Kiinnostavasti kyselystä nousee silti esiin myös toisensuuntaisia mielipiteitä: ne asiakkaat, jotka käyttävät taksia paljon, kokivat palveluiden laadun parantuneen. Tämän perusteella nyreyttä selittäisi myös tottumattomuus uuteen järjestelmään.

Periaatteessa asian ei pitäisi olla vaikea. Jos ottaa auton tolpalta, hinnan voi tarkistaa ikkunassa olevasta tarrasta. Jos taksin tilaa kännykkäsovelluksella, ainakin osa taksiyritysten sovelluksista kertoo hinnan etukäteen.

Se, että uudistus ei ole johtanut hintojen laskuun vaan nousuun, on sekä uudistuksen suunnittelijoille että asiakkaille ollut ilman muuta pettymys. On kyse sitten yritysten välillä tapahtuvasta hintojen seurailusta tai siitä, että keskenään kilpailevia toimijoita on yhä liian vähän, nykyinen tilanne on kaikkea muuta kuin toivottu.

Jos joku oletti, että taksi yleistyisi arkisena edullisena liikennemuotona, se tilanne ei ole tullut yhtään lähemmäksi.

Rinteen hallitus lupaa tehdä korjauksia nykyisiin säännöksiin parantaakseen toiminnan turvallisuutta ja torjuakseen harmaata taloutta. Erityisesti aiotaan puuttua hinnoittelun läpinäkyvyysongelmiin ja taksien saatavuuteen.

On hyvä, jos näille voidaan jotain tehdä. Tosin esimerkiksi Turussa muutama päivä sitten tehty iso tarkastus osoitti, että hintojen näyttämisessä oli ongelmia vain ani harvassa autossa.

Harmaata taloutta ei alalle pidä päästää pesiytymään. Sen torjunnassa voivat viranomaisten lisäksi olla mukana myös asiakkaat.

Taksamittarin palauttaminen pakolliseksi tuntuu liioittelulta epäkohtien määrään nähden. Ehdotus haiskahtaa jopa keinolta rajoittaa alan kilpailua.

Taksialan ei ylipäätään kannata suurennella näkemystä taksiajelun muuttumisesta epäluotettavammaksi. Ne potkut tekevät äkkiä lommoja kaikkien Suomen kaduilla ja teillä ajelevien taksiautojen kylkiin.