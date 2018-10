Syyttäjän mukaan Paatero hyväksyi päätöksen jättää vinkkimiehen rikokset tutkimatta — "Aarniolla oli erityisasema poliisissa"

Syyttäjän mukaan on päivänselvää, että poliisijohtajien velvollisuuksiin kuului puuttua Aarnion sooloiluun rikollisten kanssa. Asetus on selkeä: tietolähteet on kirjattava.

Syyttäjän mukaan poliisijohto hyväksyi sokeasti Helsingin huumepoliisin ex-päällikön Jari Aarnion omat säännöt tietolähteiden kanssa. Helsingin huumeyksikkö teki hyvää tulosta ja takavarikkojen loppuminen oli hyvä kiristysruuvi.

– Tässä on pelattu sillä, että jos rekisteröintiä vaaditaan, keissit loppuvat. Tietolähteet pelästyvät ja tietoa ei enää saada, syyttäjä Harri Tiesmaa kuvaili oikeudelle.

Syyttäjän toteaa, että tällainen uhkakuva vaivasi vain Helsingin poliisia. Esimerkiksi KRP:n ja Supon vinkkimiehiä rekisteröinti ei karkottanut.

– Tosiasiassa Aarnio ei halunnut jakaa tietoa muiden kanssa. Esimiehet hyväksyivät tämän, sillä Aarniolla oli erityisasema poliisissa.

– Kokemukseni mukaan mustasukkaisuus on tyypillistä. Tiedon jakaminen voisi tarkoittaa, että joku toinen yksikkö korjaisi työn hedelmät.

Syyttäjän mukaan ex-poliisiylijohtaja Mikko Paateron suhtautumisella oli olennainen merkitys siihen, että laiton toiminta Helsingin huumepoliisissa sai jatkua vuosikausia.

– Tietolähteiden kirjaaminen ei ole poliisiylijohtajan asialistalla iso asia. Mutta se, ettei tähän ole suhtauduttu tärkeänä asiana on johtanut siihen, että olemme nyt täällä oikeudessa, Tiesmaa sanoi.

Huumeyksiön päällikön sooloilun salliminen johti esimerkiksi siihen, että erään vinkkimiehen rikokset jätettiin kokonaan tutkimatta. Tästä olivat tietoisia ainakin Helsingin poliisilaitoksen silloinen päällikkö Jukka Riikonen ja silloinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero.

– Paatero luki tuomion myöhemmin ja totesi, että hän luottaa täysin joukkoihinsa ja jos joku kyselee, keksitään hyvä selitys, syyttäjä Harri Tiesmaa kuvaili käräjäoikeudelle.

– Tämmöistä tää on sitten ollut tää johtaminen.

Vaikka laissa rekisteritiedon kirjaamisessa puhutaan epämääräisesti, sisäministeriön poliisille asiasta antama asetus on täysin selvä: tietolähteet on rekisteröitävä. Syyttäjä katsoo, että poliisin komentoketju on hyväksynyt sen, että Helsingin huumepoliisi ei halua noudattaa sääntöjä.

Monet vastaajista kertoivat, etteivät tiedä, minkä pykälän tai säännön perusteella olisivat olleet velvollisia valvomaan Helsingin huumepoliisin tietolähdetoimintaa. Syyttäjältä ei heru ymmärrystä poliisijohtajien venkoiluun valvontavastuunsa suhteen.

– Esimiesvastuun yksi olennainen osa on valvonta. Jos alainen tekee jotakin lainvastaista, siihen on puututtava riippumatta siitä alaisten määrästä, Tiesmaa perusteli.

Syyttäjän mukaan poliisijohtajat ovat kysyneet esitutkinnassa, että miksi he olisivat tehneet asiat niin kuin syyttäjä väittää. Tiesmaan mukaan ihmisten ajatuksia on vaikea lukea.

– Se, ettemme tiedä rikoksentekijän motiivia, ei kuitenkaan poista rikosta.

Helsingin käräjäoikeus aloitti tiistaina poliisijohdon virkarikossyytteiden käsittelyn.

Oikeudenkäynti alkoi tiistaina syytteiden lukemisella ja syyttäjän asiaesittelyllä. Syyttäjä jatkaa tarkempaa, syytettyjen henkilökohtaisiin tekemisiin keskittyvää asiaesittelyä keskiviikkona.

Oikeus on varannut käsittelyyn aikaa ensi huhtikuuhun saakka.