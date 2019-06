Syyttäjä uskoo Aarnion tuomion palauttavan luottamusta poliisin – "Tästä nähdään, kuinka tärkeää valvonta on etenkin salaisessa tiedonhankinnassa"

"Tästä nähdään, kuinka tärkeää valvonta on etenkin salaisessa tie­don­han­kin­nas­sa"

Tässä meni samalla terveiset eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnalle. jos te munaatte nyt tiedusteluviranomaisten valvonnan ja päästätte jonkun moraaliltaan turmeltuneen viranomaisen rikkomaan kansalaisten perusoikeuksia, luottamus eduskuntaan on mennyttä lopullisesti. Jos eduskunta haluaa laittaa uskottavuutensa lopulliseen kokeeseen, niin on parasta ymmärtää myös mahdolliset seuraukset. Se on varmaa, että jos tiedustelun valvonta pettää, aletaan kansalaisten taholta vaatia valtakunnanoikeutta kokoon ja pääministerille ja koko hallitukselle liukasta lähtöä. Toivottavasti myös sisäministeri ja puolustusministeri käsittävät, että heidän velvollisuutensa on pysyä kärryillä siitä mitä heidän alaisensa tekevät. Siinä on poliisiylijohdon laiminlyönnit pikku juttu, jos selviää, että tiedusteluvaltuuksia on laajamittaisesti käytetty väärin, tai asioita alkaa leviämään takaovesta julkisuuteen.