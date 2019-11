Syyttäjä: Kampin ampumavälikohtauksessa käytettiin myös teräasetta

32-vuotiasta miestä syytetään kolmesta murhan yrityksestä, ampuma-aserikoksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vaarallisen esineen hallussapidosta.

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään maanantaina Helsingin Kampissa heinäkuussa sattunut ampumavälikohtausta.

Kaksi ihmistä loukkaantui vakavasti tiistaina 23. heinäkuuta Hietalahdenkadun ja Porkkalankadun risteyksessä tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa.

Ammuskelu tapahtui iltapäivällä noin kello 16 aikaan. 32-vuotiaan miestä syytetään kolmesta murhan yrityksestä, ampuma-aserikoksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vaarallisen esineen hallussapidosta.

Syytteet luki aluesyyttäjä Nina Keskinen. Syyttäjän mukaan teko on tehty vakaasti harkiten sekä vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen.

Lisäksi teko on tehty myös erityisen raa'alla tai julmalla tavalla, sillä tekovälineenä on ampuma-aseen ohella käytetty myös teräasetta. Syytetty on ampunut lähietäisyydeltä puolustuskyvytöntä asianomistajaa. Hän oli myös Helsingin Sanomien mukaan iskenyt yhtä uhreista puukolla reiteen.

Väkivaltaiset teot tapahtuivat ruuhka-aikana Helsingin keskustassa, ja syyttäjän mukaan niistä aiheutui vaaraa myös useille sivullisille.

Teon törkeyttä kuvaa syyttäjän mukaan myös se, että syytetty on ampunut ainakin neljä kertaa ja haavoittanut vakavasti kahta henkilöä.

Pakettiauton ja henkilöauton törmäys

Tapahtumat saivat alkunsa, kun syytetty näki asianomistajia kuljettaneen auton ajavan häntä vastaan Helsingin Ruoholahdenkadulla. Syyttäjän mukaan hän käänsi tahallaan oman pakettiautonsa vastaantulevien kaistalle ja törmäsi asianomistajien Toyota-henkilöautoon. Molemmat ajoneuvot vahingoittuivat törmäyksessä.

Tämän jälkeen syytetty oli ottanut käteensä aiemmin päivällä kotoaan hakemansa pistoolin, ladannut aseen ja noussut ulos autosta. Helsingin Sanomien mukaan hän ampui kohti henkilöautossa olleita kolmea henkilöä, joista kaksi sai osuman.

Iltalehden mukaan murhan yrityksistä syytetty mies kiistää syytteet murhan yrityksistä ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta Kampissa mutta myöntää törkeän pahoinpitelyn hätävarjeluna. Syytetty menetti puolustuksen mukaan autonsa hallinnan ja näki toisessa autossa olleet sattumalta.

Kahden suvun välienselvittelyjä

Kampin tapahtumia oli edeltänyt pääkaupunkiseudulla marras- ja joulukuussa vuonna 2018 tapahtuneet väkivaltaiset välienselvittelyt, joissa myös syytetty joutui uhrin suvun jäsenten pahoinpitelemäksi. Pahoinpitelyissä uhattiin tappamisella ja käytettiin nyrkkirautaa.

Syyttäjä vaatii myös molemmille osapuolille rangaistuksia pahoinpitelyistä ja laittomista uhkauksista.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio Helsingin poliisista sanoi Lännen Medialle (27.7.2019), että Kampin ampumisessa on kyse osallisten välienselvittelystä.

Larkio tarkensi lokakuussa Helsingin Sanomille, että epäilty ja asianomistajat kuuluvat kahteen eri sukuun, joilla oli ollut riitaa jo jonkin aikaa ennen tapahtumia. Sen sijaan riidan syy ei ole selvinnyt poliisille.

Iltalehden tietojen mukaan ampumisten taustalla olisi kahden Kosovon albaanisuvun välinen pitkäaikainen kauna, ja että kyseessä oli kosto useista pahoinpitelyistä.

Murhan yrityksistä syytetty mies asuu pääkaupunkiseudulla, ja hänellä on Lännen Median tietojen mukaan rakennusalan yritys.