Syysmyrskytuulet puhaltavat Suomeen lauantaina

Suomeen saapuu syysmyrsky lauantaina, kertoo Ilmatieteen laitos. Brittiensaarten länsipuolella on kehittymässä koilliseen liikkuva matalapaine, jonka ennustetaan muuttavan perjantaina Pohjanmerellä myrkyksi.

Suomen länsiosissa tuulen ennustetaan yltyvän päivällä puuskissa 17-22 metriin sekunnissa. Puuskien odotetaan olevan kovia myös muualla maassa. Maan lounasosissa puuskatuulet voivat yllättää paikoin jo perjantai-iltana, kun voimakas kylmä rintama ja siihen liittyvät sade- ja ukkoskuurot saapuvat alueelle lounaasta.

- Puuskainen tuuli kaataa paikoin puita ja voi aiheuttaa ajoittain häiriöitä liikenteessä ja sähkönjakelussa, päivystävä meteorologi Paavo Korpela sanoo tiedotteessa.

Perjantaina ennen myrskyä Suomeen ennustetaan saapuvan etelästä hyvin lämmintä ilmaa.

- Etenkin perjantai-iltana ja lauantain vastaisena yönä sää voi tuntua hyvinkin erikoiselta, kun tuulisen syysyön lämpötilat ovat lähellä 20 astetta, Korpela sanoo.

Sää viilenee kuitenkin nopeasti, sillä myrkyn mukana saapuu kylmä rintama, joka tuo mukanaan kylmempää ilmaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötilat saattavat jäädä alle 15 asteen.

Ensi viikon alussa sää viilenee, ja paikoin saattaa olla luvassa yöpakkasia.

Tänään puuskainen tuuli on kaatanut paikoin puita ja aiheuttanut sähkökatkoja maan keski- ja länsiosissa. Sähköttä on viimeisempien tietojen mukaan yli 6 000 asiakasta. Lisäksi kaatunut puu on keskeyttänyt junaliikenteen Isonkyrön ja Seinäjoen välillä.