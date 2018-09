"Syyllistetään ihmisiä, vaikka heillä olisi työpaikka" – sisäministeri Kai Mykkänen vastaa passidelegaatiokritiikkiin

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ovat tähänkin asti voineet hakea oleskelulupaa, jos heillä on työpaikka Suomessa ja passi.

Irakilaisen passidelegaation saapuminen Suomeen on aiheuttanut kritiikkiä.

Perussuomalaisten mukaan hallitus luo varasuunnitelman laittomasti maassa oleville ja lisää Suomen houkuttelevuutta turvapaikanhakijoiden silmissä. Kansanedustaja Ville Tavio (ps.) jätti asiasta perjantaina kirjallisen kysymyksen sisäministeri Kai Mykkäselle (kok.).

– En ymmärrä kritiikkiä. Tänäkin päivänä, jos on passi kourassa, turvapaikanhakijat voivat hakea työperäistä oleskelulupaa. Tämä ei ole periaatteellinen linjanmuutos, Mykkänen sanoo Lännen Medialle.

– Ikään kuin syyllistetään ihmisiä, vaikka heillä olisi työpaikka. Miksi irakilainen työntekijä eroaisi filippiiniläisestä?

Irakilaisviranomaiset valmistavat lähiviikkoina passeja työssäkäyville kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille irakilaisille, jotta nämä voivat hakea Suomesta oleskelulupaa ja jatkaa työntekoa. Mykkänen kannattaa työperäisen maahanmuuton lisäämistä.

Ei kuitenkaan tiedetä, kuinka moni kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista ja Suomessa piilottelevista irakilaisista uskaltautuu irakilaisviranomaisten eteen, varsinkin kun monia valtio vainosi.

Tämän huolen nosti esiin Mykkäsen puoluetoveri, turkulainen kaupunginvaltuutettu Muhis Azizi (kok.) Uuden Suomen blogissaan.

– Ketään ei patisteta jonon eteen. Irakilaiset itse päättävät. Tuskin he, jotka ovat piilossa Irakin viranomaisia, hakevat passia, toteaa Mykkänen.

Azizi varoittaa sinisilmäisyydestä

Mykkänen ja kurditaustainen Azizi kertoivat keskustelleensa keskiviikkona puhelimessa aiheesta. Azizi varoittaa suomalaisia sinisilmäisyydestä.

Hänen mukaansa irakilaisten passidelegaatiolla on oma lehmä ojassa. Irakissa valta vaihtuu tiuhaan, ja jokainen ryhmä hakee etua itselleen.

– Ei mennä enää pässi narussa Irakin juttujen perässä. Silloin kun suomalainen tekee maansa eteen töitä, hän tekee puhtaalla sydämellä. Jos Irakissa toimittaisiin samoin, maa ei olisi tässä tilanteessa, Azizi toteaa Lännen Medialle.

Siksi sopimukset Irakin aiempien viranomaisten eivät usein pidä. Azizi kertoo esimerkin, että palautettavien turvapaikanhakijoiden joukko oli lennätetty Bagdadiin, jossa turvapaikanhakijoiden maahantulo olikin estetty ja heidät käännytetty takaisin Suomeen.

Mykkänen myöntää vaikeudet neuvotteluissa Irakin kanssa

Tällä hetkellä Irakiin pystytään palauttamaan joitakin kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, mutta ei kaikkia.

– Irakiin palautetaan tietyin ehdoin, yhteistyössä Irakin kanssa. Kaikilla Euroopan mailla on haasteita palautuksissa, Mykkänen kertoo.

Ministeri toivoo neuvottelujen helpottuvan, kun Irak muodostaa uuden hallituksen. Tähän asti ei ole ollut irakilaista sisäministeriä, jonka kanssa neuvotella. Yhteys Irakin suurlähetystöön Suomessa on ollut Mykkäsellä kunnossa. Passidelegaatiolla ei kuitenkaan ole palautusten kanssa tekemistä.

Osalla irakilaisista saatavuusharkinta kunnossa, vain passi puuttuu

Passidelegaatio toimii aluksi kahden viikon ajan. Tarkkoja aikatauluja valmistelee Irakin suurlähetystö Helsingissä.

Ministeri Mykkäsellä ei ole tarkkaa tavoitetta, kuinka monta passia ja oleskelulupaa yritetään saada aikaiseksi. Kokeilusta tulee kuluja Suomelle korkeintaan passidelegaation vierailun järjestelyissä. Suomen-suurlähetystöstä irakilaiset eivät nykyään saa passeja.

– Koko Euroopassa on vain muutama piste, jossa on passikoneet. Suomessa ei ole, sanoo Mykkänen.

Oleskelulupa jää passin puuttumisesta kiinni joiltakin sadoilta työssäkäyviltä irakilaisilta, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen. Edelleen pitää täyttää kaikki työperäisen maahanmuuton kriteerit, myös työvoiman saatavuusharkinta.

– Oleskeluluvan kriteerit pysyvät. Osalla on työlupa vireillä. Osalla saatavuusharkinta ja muut ehdot ovat jo ok, ja asia on vain passista kiinni, Mykkänen kertoo.

Oleskelulupamahdollisuus koskisi siis vain laillisilla työmarkkinoilla toimivia ja veroja maksavia turvapaikanhakijoita, ei pimeitä töitä tekeviä.

Maahanmuuttovirastolla ei ollut vielä valmiita tilastoja siitä, kuinka moni kielteisen päätöksen saanut mutta työllistynyt turvapaikanhakija on tähän mennessä onnistunut saamaan oleskeluluvan.