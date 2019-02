Syötkö luomua näyttääksesi hienostuneelta, varakkaalta ja epäitsekkäältä – Tutkija: "Ihmiset tuntuivat jotenkin kovaäänisesti tuovan esiin luomun suosimistaan"

Lihaluujauholla kasvatettua luomua, just, just. Lihaluujauhoa jota ei saa edes eläintenrehuun sekoittaa, mutta lannoitteeksi pellolle kyllä, joten se siitä luomusta. Samaa tavaraa eri paketissa, näin sitä on ulkomailtakin tuotu "luomua" samalta linjalta mistä tulee lannoitetutkin tomaatit eli tämä on jälleen tätä ns. suurta kus**usta.