Syöpäsäätiö: Joka neljännellä suomalaisella on rasvamaksa – taustalla usein alkoholin sijaan lihominen

Ei-alkoholiperäinen rasvamaksa on lisääntynyt Suomessa voimakkaasti, kertoo Syöpäsäätiö.

Rasvamaksan takaa löytyy yhä useammin lihominen. Jopa joka neljännellä suomalaisella aikuisella on rasvoittunut maksa.

Rasvamaksan seurauksena aiheutunut maksasyöpä on myös lisääntynyt merkittävästi.

Yhteensä maksasyöpään sairastuneiden määrä on kuusinkertaistunut Suomessa viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana.

Maksasyöpään sairastuminen lisääntyy iän myötä ja eniten uusia tapauksia ilmenee noin 70-vuotiailla.

Kaksi kolmasosaa sairastuneista on miehiä. Maksasyöpään sairastuu vuosittain Suomessa noin 600 henkeä. Se on ennusteeltaan huono: viiden vuoden kuluttua sairastumisesta elossa on 8 prosenttia sairastuneista.

Kirroosi yleisin maksasyövän syy

Niistä suomalaisista, joilla on rasvamaksa, joka viidennellä on taudin vaikeampi tulehduksellinen muoto steatohepatiitti. Tämä voi edetä ajan myötä maksakirroosiksi.

– Maksakirroosi on yleisin maksasyövän syy. Kirroosi voi tulla myös ei-alkoholiperäisen maksasairauden seurauksena, sanoo professori Hannele Yki-Järvinen Helsingin yliopistosta tiedotteessa.

Steatohepatiitti lisää maksakirroosiin sairastumisen riskiä 20 prosenttia. Syöpäsäätiön mukaan tärkeimmät toimet sairauden välttämiseksi ovat laihduttaminen, liikunta ja alkoholin käytön välttäminen.

Alkoholiin liittymättömässä maksasairaudessakin jo noin yksi annos alkoholia päivässä kaksinkertaistaa maksakirroosin riskin. Merkittävästi vyötärölihavan henkilön maksalle on yhdestä alkoholiannoksesta yhtä paljon haittaa kuin neljästä annoksesta laihan henkilön maksalle.

– Siitä ei ole tällä hetkellä yksimielisyyttä, pitääkö alkoholinkäytöstä luopua kokonaan, Yki-Järvinen sanoo.

Rasvamaksa todetaan tavallisesti 40-60 vuoden iässä.