Syntyvyys laskee, kertoo väestöennuste – näin suomalaiset sitä parantaisivat

Miksi pitää parantaa? Aika harvoin näkee, että näissä huoltosuhdelaskelmissa otetaan huomioon tekoälyä, robotiikkaa ja automaatiota, jotka yhdessä varmasti korvaavat tulevaisuudessa syntyvyyden laskemisen aiheuttamat menetykset yhteiskunnan perustoimintojen pyörittämiseen. Työvoiman vähentyminen voi heikentää kulutusta ja Suomen kilpailukykyä globaalisti, mutta väen vähentyminen toisaalta lisää suomalaisten varallisuutta per henkilö. Varallisuutta lisääviä tekijöitä on esimerkiksi se, että Suomella on hyvät resurssit esim. metsäteollisuuden raaka-aineisiin, kaivostoimintaan sekä puhtaan luonnon synnyttämään turismiin. Metsä ja kaivosteollisuus on näistä helpoiten automatisoitavissa. Tulevaisuudessa puhdas luonto on vielä tärkeämmässä asemassa. Väen vähentyessä tuolle kakulle on vähemmän jakajia mikäli tänne ei oteta tulijoita muualta.