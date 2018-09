Syksyn muodissa kaikuja 90-luvulta: Älä vilauta ja kaiva vintiltä bootsit

Printit jatkavat suosiottaan muodissa. Erilaiset lappuhaalarit ja -hameet ovat myös muotitietoisen valintoja erityisesti eläinkuosisina.

Syksyn muoti ammentaa 1990-luvusta. Katso, mitä herkkuja ysäriltä on unohtunut vaatekaappiin.

Peittävyys

Älä vilauta. Tänä syksynä saa pukeutua pitkiin hameisiin ja napittaa kaulukset ylintä nappia myöten kiinni. Peittävyys on kaiken perusta. Sääret voi suojata myös pitkävartisten saappaiden suojaan. Vaikka helmat ovat pitkiä, niissä on usein pitkä halkio.

Logot

Signaaleja logojen loppumiselle ei näy. Vaatevalinnoilla ja niiden logoilla voi ottaa nyt rohkeasti kantaa. Koristaako rintaasi Girls first vai Green tomorrow -teksti?

Ponchot ja kaavut ovat syksyn luottovaatteita. Nyt niissä saa olla myös kuvioita.

Kaavut

Erilaiset pontsot ja kaavut ovat nyt kuumia asusteita. Ne ovat syksyn turvavaatteita, joiden alle voi paeta räntää ja loskaa. Samaan aikaan myös takit ovat runsaita ja isoja. Neulepaidoissa luotetaan myös reiluuteen ja runsauteen. Mallit saattavat olla lyhyitä, mutta leveitä ja huomio on hihoissa. Rohkea pukee suuren neuleen kaveriksi 90-luvun hitin, pyöräilyshortsit.

Eläinprintit

Käärme- ja leopardikuvioita nähtiin jo paljon kevätmuodissa. Edelleen ne jyräävät. Rohkea pukeutuu päästä varpaisiin eläinkuosiin.

Eläinkuosien kanssa voi rohkeasti yhdistellä värejä, kuten punaista ja keltaista. Silloin ei ainakaan huku syksyn harmauteen.

Ruudut

Pystyraita farkuissa on nyt kova juttu, mutta vielä enemmän kannattaa panostaa siihen, että yllä on ruutukuviota. Ruuduissa on maanläheisiä värejä, mutta onneksi myös värikkyydestä pitävälle löytyy raikkaitakin sävyjä. Tämän syksyn ehdoton ykkösväri on sinapinkeltainen. Punaisen tummat eri sävyt ovat myös pinnalla.





Bootsit

Pitkään kenkämuodissa on luotettu lyhyisiin varsiin. Nyt kokoa alkaa tulla lisää. Lenkkarit saavat olla isot ja paksut "chunky"-lenkkarit. Saappaissa varsi saa olla pitkä. Trendisetteri kuitenkin kaivaa ullakolta vanhat bootsit.

Kerrokset

Syyspukeutumisessa luotetaan tänäkin syksynä kerroksellisuuteen. Voit pukea mekon tai pitkän tunikan, jonka päälle sitten laitat neuleen. Koska nyt suositaan reiluja kokoja, mahtuu löysä rotsi hyvin vielä kaiken päälle.