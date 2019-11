Syksyn lakkosuma laajenee – Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro aloittavat kolmen päivän lakon kahden viikon päästä

Täällä jotku puudelit itkee että "hyvä kasvu" menee hukkaan kun lakkoillaa!!Niin missä se hyvä kasvu on näkynyt??Ei niin missään muussa tavalliselle tallaajalle kuin että hinnat on tapissa ja palkkanauhasta huomaa sen että työnantajilta on siirretty lisää maksuja työntekijöille pienentäen oleellisesti käteen jääviä tuloja!!Rikkaat rikastuneen porvareiden hallitusolon ajsn huimasti!