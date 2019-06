Syke: Näin Suomen luontoa voisi pelastaa – toistaiseksi lajikato on pahentunut täälläkin

Tuota jatkuvaa kasvatusta markkinoidaan täysin ykspuolisesti. Se ei vaan sovi läheskään kaikkiin kohteisiin. Aiemmin jo harsintahakkuu kohteet on yks. Sinne on kehittynyt maaperään nähden väärä puulaji. Toinen esim. sienitaudin vaivaamat kuusikot. Ne on monesti vielä paksu kunttaisiakin. Maanmuokkaus ja puulajinvaihto on AINOA tepsivä keino tähän jotta alue saadaan kasvamaan ja sitomaan hiiltä. Odotan myös kovasti koska nää vihervasemmistolaiset kertovat sen että mikä on pitkään suojellun metsän hiilen sidonta tase.