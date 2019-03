Älyteknologia asettaa hyvän näkökyvyn yhä tärkeämpään asemaan myös ikääntyneiden kohdalla.

Suurten ikäluokkien ikääntyminen näkyy erikoissairaanhoidossa kaihileikkausten lisääntymisenä. Kaihileikkausten määrä kasvoi 18,7 prosentilla vuosien 2007 ja 2017 välillä.

Kaihia hoidetaan poistamalla kaihimykiö ultraäänellä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Jutta Järvelin kertoo, että näitä toimenpiteitä tehtiin vuonna 2017 yhteensä 46 108. Vuonna 2007 leikkausten määrä oli 38 825.

– Leikkausten määrä on kasvanut lähes jatkuvasti viime vuosina. Ikääntyvien määrä väestössä on kasvanut. Kyseessä on enimmäkseen ikääntyville tehtävä hoitotoimenpide, Järvelin kertoo.

Leikkausten määrissä ei ole otettu huomioon väestön ikärakenteessa tapahtuneita muutoksia.