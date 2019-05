Suurpetovahinkoja korvataan 5,7 miljoonalla eurolla – viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinkojen korvaussumma kasvoi edellisvuodesta

Näin tämä ei voi jatkua. Sen on toimittava niin, että poroisännät hoitavat itsenäisesti omaa elinkeinoaan ja kantavat itse vastuunsa tai ostavat vakuutuksen tai tekevät mitä lystäävät. Vastaavasti poroisänniltä ei tule kerätä veroja eli he hoitavat asiat kirjaimellisesti itsenäisesti. Mitään yhteiskunnan tukia ei tule eikä korvauksia. Tuo on hölmöläisten hommaa.

Samalla me muut säästämme siinä, että lappuja pyörittävät virastot lakkautetaan ja virkamiehet erotetaan. Me emme heitä tarvitse.

Poroisännät ovat vuosisatoja hoitaneet itse alueiltaan petoeläimet ja hyvin on toiminut. Tämä hulluus alkoi yhdessä tuon EU vouhotuksen kanssa ja siitä on päästävä eroon ja porotalous palautettava alkuperäisille urilleen. Vai että korvauksia... jo ollaan kaikki kuultu.