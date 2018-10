Suurin osa suomalaisista pääsee taas velaksi ostetuilla ja leasing-autoilla Venäjälle – lakimuutos sai jotkut lunastamaan auton itselleen

Suomen tullin ylijohtaja Jaakko Saksa kehottaa suomalaisautoilijoita kysymään omasta rahoitusyhtiöstä, saako sen omistamalla autolla ajaa Venäjälle.

Tilanne Suomen ja Venäjän rajalla on rauhoittunut Venäjän tullin tekemän päätöksen jälkeen. Suurin osa suomalaisautoista saa ylittää rajan ilman ylimääräistä maksua.

– Toisin sanoen sinne pääsevät myös henkilöt, joilla on rahoitusyhtiön rahoituksella hankittu auto. He pääsevät kulkemaan Venäjälle ja takaisin ilman vakuudenantovelvoitetta, selventää Suomen tullin ylijohtaja Jaakko Saksa.

Syyskuun lopussa Suomen tulli toimitti Venäjän tullille tietoja 21:stä autojen hankintaa rahoittavasta yhtiöstä. Venäjän tulli päätti vapauttaa yhtiöt vakuuden maksamisesta.

Ihan kaikkia rahoitusyhtiöitä vapautus ei siis koske.

– Me lähestyimme Venäjän tullia niillä rahoitusyhtiöillä, jotka olivat meihin päin aktiivisia ja halusivat tätä. Varmasti on pieniä rahoitusyhtiöitä, joilla on autoja sellaisilla alueilla, joista Venäjän suuntaan ei juurikaan mennä, Saksa sanoo.

Yrityksille leasing-autoja tarjoava LeasePlan on yksi niistä rahoitusyhtiöistä, joiden autoilla rajan saa nyt ylittää maksutta. Rahoitusyhtiön nimi löytyy auton rekisteriotteesta.

– Oletettavasti rajanylitys menee taas sujuvasti, sillä mitään palautetta ei ole tullut, kertoo LeasePlanin kaupallinen johtaja Johanna Ali.

Suomen tulli ei julkista listoja, jotka Venäjän tulli on määrännyt

Suomen tulli ei ylijohtajan mukaan julkista listalla olleiden rahoitusyhtiöiden nimiä.

– Ne ovat yleisesti tunnettuja pankkeja ja rahoitusyhtiöitä, joista voidaan ostaa osamaksulla auto.

Miksi niitä ei julkisteta?

– Se on yleinen periaate, että emme Suomen tullina halua ylläpitää sellaista listaa. Kyse on Venäjän tullin ratkaisuista. Kumpikin maa hoitaa omat tullimenettelynsä ja ilmoittamisensa.

Suomen tulli on Saksan mukaan ehdottanut Venäjän tullille, että se voi kyllä laittaa verkkosivuilleen linkin venäläisten ylläpitämään luetteloon, mikäli sellainen on.

– Ainakaan tähän mennessä sellaista ei ole ollut saatavilla.

Saksa kehottaakin suomalaisautoilijoita kysymään tilanteesta omilta rahoitusyhtiöiltään. Monet yhtiöistä ovat jo tiedottaneet Venäjän tullin päätöksestä asiakkailleen.

Saksa arvelee, että Venäjän antama määräys 21 rahoitusyhtiöstä on toistaiseksi voimassa.

– Meillä ei ole tietoa, onko Venäjällä tarkoitus muuttaa lainsäädäntöä niin, että siitä tulisi pysyvä tila.

Osa suomalaisista lunasti auton omiin nimiinsä

Rajanylitysongelmien taustalla on Venäjän uusi tullisääntelylaki, joka tuli voimaan 4. syyskuuta.

Uuden lain mukaan Venäjälle on sallittua viedä vain yksi ulkomainen auto kerrallaan yhtä omistajaa kohden, ellei rajanylityksestä maksa ylimääräistä vakuusmaksua. Vakuuden on arvioitu olevan jopa tuhansia euroja.

Lakimuutoksen jälkeisenä viikonloppuna Vaalimaan raja-asemalla oli kilometrin pituinen jono, ja kymmeniä suomalaisia käännytettiin rajalta takaisin.

Raja-aseman varapäällikön, kapteeni Timo Mäkelän mukaan tilanne on selkiytynyt sen jälkeen huomattavasti.

– Se ensimmäinen viikonloppu oli hankalin, kun meillä, eikä varsinkaan asiakkailla, ollut tietoa, mikä on homman juju. Venäläisilläkään toiminnat eivät ehkä siinä vaiheessa olleet vakiintuneita.

Osa suomalaisista päätti hänen mukaansa vaihtaa tuolloin autoja omiin nimiinsä.

– Jotkut kertoivat lunastaneensa auton rahoitusyhtiöltä itselleen. Ongelma ratkesi sillä.

Tullin ylijohtaja Jaakko Saksan mukaan venäläisille oli yllätys, että Suomessa hankitaan niinkin paljon autoja velaksi.

– Venäjällä ei ole kovin tavanomaista, että rahoituksella ostetaan autoja.

Vaalimaalla rajan yli parissa tunnissa

Tällä hetkellä rajanylitys sujuu Vaalimaalla 1–2 tunnissa. Mäkelän mukaan jonoja ei ole kuin ajoittain.

– Asiakkaat eivät juuri valita enää rahoitusyhtiöihin liittyvistä ongelmista. Ehkä joku yksittäistapaus on tullut, mutta emme pysty sanomaan, mistä ne ovat johtuneet.

Ovatko kaikki autot päässeet ylittämään rajan ilman vakuusmaksua?

– Kukaan ei ole kertonut, että ei olisi päässyt. Se ei toki kerro, ovatko kaikki edes yrittäneet. Kaikki Venäjän puolella käyneet ovat kuitenkin päässeet ilman maksua eikä ongelmia ole ollut.

Liikennemäärissäkään ei Mäkelän mukaan ole ollut notkahdusta. Arkisin raja-asemalla liikkuu 5 000–7 000 matkustajaa, lauantaisin noin 10 000 ja sunnuntaisin hieman vähemmän.

Viikonloppuisin rajalla on Mäkelän mukaan hetkittäin ruuhkaa, kun ihmisillä on vapaata. Myös syyslomat vilkastuttavat rajaliikennettä.