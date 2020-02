Suuri osa laittomasti maahantuoduista eläimistä on koiria ja kissoja – huomioi nämä asiat, kun teet pentukauppoja

Viime vuonna Suomessa kirjattiin noin 1000 tuhat eläinrikosta, kertoo poliisi.

Yleisimpiä näistä ovat eläinsuojelurikokset- ja rikkomukset. Rikkomus eroaa rikoksesta siten, että siitä rangaistaan yleensä vain sakolla.

Eläinsuojelurikkomuksesta on kyse silloin, kun eläin joutuu ihmisen takia kokemaan kärsimystä esimerkiksi kuumassa autossa. Eläimen rääkkääminen tai kuoleman aiheuttaminen ylittää eläinsuojelurikoksen kynnyksen.

– Jos rikos sisältää erityistä raakuutta tai julmuutta, se saatetaan luokitella törkeäksi. Tavallisen asteen eläinsuojelurikoksesta voi saada enintään kaksi vuotta vankeutta, kun taas törkeästä eläinsuojelurikoksesta voidaan tuomita vankeutta jopa neljä vuotta, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Poliisi tutkii myös rikoksia, jotka kohdistuvat luonnossa eläviin eläimiin. Esimerkiksi metsästyksessä ja kalastuksessa täytyy noudattaa eläinsuojelulakia, jonka mukaan eläin ei saa kärsiä turhaan.

Maakunnissa poliisia työllistää myös salametsästys. Kaupunkiympäristössä yksi villiin luontoon kohdistuva eläinrikos voi olla esimerkiksi hanhien ja muiden villieläinten kaltoin kohtelu.

Laiton maahantuonti merkittävä osa eläinrikosten kokonaisuutta

Suomeen tuodaan laittomasti eniten koiria ja kissoja. Tavallisimpien lemmikkilajien lisäksi laittoman maahantuonnin ja kaupan kohteena on myös eksoottisia eläinlajeja.

– Suomeen tuodaan esimerkiksi kanarialintuja ja papukaijoja. Samoin voidaan olettaa, että maahan tuodaan myös muun muassa paperittomia matelijoita, sanoo rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisin eläinrikostutkinnasta tiedotteessa.

Suomeen laittomasti päätyviä eläimiä on saatettu pitää ja kasvattaa huonoissa oloissa. Salakuljettajan tavoitteena on poliisin mukaan pitää eläin hengissä ainoastaan siihen asti, että se saadaan myydyksi. Eläimiä kaupataan pahaa aavistamattomille ostajille esimerkiksi internetin myyntisivustoilla.

Yleistä on poliisin mukaan se, että henkilö näkee myynti-ilmoituksen edullisesta koiran- tai kissanpennusta ja sopii myyjän kanssa tapaamisen.

– Myynti-ilmoituksessa usein vakuutellaan, että eläin on rokotettu ja sillä on kaikki vaadittavat paperit. Kauppojen jälkeen omistajalle saattaakin selvitä, että pennulla on jokin sairaus, tai eläinlääkärissä käy ilmi, ettei eläintä ole sirutettu tai rekisteröity. Ulkomailta maahan tuotu pentu voi kantaa sekä eläimille että ihmiselle vaarallisia viruksia tai tauteja, poliisin tiedotteessa todetaan.

Poliisille ja eläinlääkäreille voi ainoa mahdollisuus olla eläimen lopettaminen, mikäli esimerkiksi tuodun pennun papereissa ja alkuperässä on epäselvyyksiä ja on olemassa tautiriski.

Poliisin mukaan hälytyskellojen tulisi soida, jos:

– myyjällä on kova kiire saada kaupat hoidettua, eikä hän ole kiinnostunut siitä, millaisen kodin ostaja eläimelle tarjoaa.

– pentu tarjotaan mukaan heti tai pennun emä ei ole paikalla.

– myyntitilanne sovitaan julkiselle paikalle ja myynnistä ei laadita kirjallista sopimusta.

– eläimen alkuperää ei kerrota tai paperit eivät ole kunnossa.

Poliisin lisäksi yhteyttä voi ottaa eläinlääkäriin

Poliisi kampanjoi tällä viikolla eläinten hyvinvoinnin puolesta ja eläinsuojelurikoksia vastaan. Kampanjan tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta erilaisista eläinsuojelurikoksista ja rohkaista tekemään ilmoitus, jos havaitsee eläimen kaltoinkohtelua.

Keskeisessä roolissa eläintensuojelussa ovat poliisin lisäksi eläinlääkärit ja eri järjestöt.

– Jos esimerkiksi havaitsee naapurin hoitavan koiraansa huolimattomasti, otetaan ensiksi yhteys alueen valvontaeläinlääkäriin, poliisi kehottaa.

Akuuteissa tapauksissa kehotetaan aina soittamaan hätänumeroon.