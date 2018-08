Suuri osa eurooppalaisista kyllästyi kellojen siirtämiseen

Keskieuroopassa on talvet lauhaa ja pyörällä tarkenee mennä 6 :lta töihin.

Illat kesäisin ovat lämpimiä keväästä syksyyn ja töiden jälkeen riittää kesäpäiviä ulkoiluun.

Suomessa on pitkä ja kylmempi talvi aina ja kesä lyhyt, joten kellon siirtäminen on terveydelle hyvä.