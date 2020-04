Suuret hoivaketjut vastaavat kritiikkiin: Vanhuksia on viety koronan vuoksi sairaalahoitoon – "Päätöksen tekee aina lääkäri"

Miten eristät itsenäisesti liikkuvan vanhuksen huoneeseen? Et laillisesti voi eristää mitenkään? Hänellä pitäisi olla kokoaikainen valvonta kun lukitaan ovi? Oveahan et saa lukita jos ei ole valvontaa. Ei kannata uskoa mitä isot hoivakodit kertovat. Niillä on tapana kiistää ja vääristellä asioita aina. Nähtiinhän tämä jo hoivakotikohun aikaan. Aina ensimmäisenä kiistettiin asiat ja väitettiin ettei meillä ole tällaista. Sitten joutuivat myöntämään asiat todeksi. Niin se menee tälläkin hetkellä. Kaikesta valehdellaan omaisille ja medialle. Hoitajat on peloiteltu hiljaiseksi potkujen ja irtisanomisten uhalla. Näin se homma toimii.